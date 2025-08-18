Décès de Terence Stamp, le Zod de l'ère Richard Donner, à l'âge de 87 ans

L'acteur britannique Terence Stamp nous a quittés hier à l'âge de 87 ans. Pour les amoureux des comics, il s'agissait surtout du Général Zod de l'ère Richard Donner. A ce titre, il était apparu dans Superman de 78 avant de tenir le rôle de méchant principal dans Superman II. Toujours du côté des adaptations de comics, il tenait également le rôle de Stick dans le film Marvel Elektra.

Bien sûr, en sept décennies d'activité, Stamp a pu marquer les cinéphiles à plusieurs reprises notamment dans les films Priscilla, folle du désert ou encore Wall Street.

Enfin, et pour ne pas me faire taper par les fans de Star Wars, notez qu'il tient également le rôle du chancelier Valorum dans Star Wars: Episode I : La Menace Fantôme. Dans le film, il sera écarté du pouvoir suite à une motion de censure réclamée par la reine Amidala, elle-même manipulée par le sénateur Palpatine, futur Empereur Palpatine.

Nos pensées vont à la famille et aux amis de l'acteur.