  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Décès de Terence Stamp, le Zod de l'ère Richard Donner, à l'âge de 87 ans

Décès de Terence Stamp, le Zod de l'ère Richard Donner, à l'âge de 87 ans

18 Aout 2025 par Jeff 0
Décès de Terence Stamp, le Zod de l'ère Richard Donner, à l'âge de 87 ans

L'acteur britannique Terence Stamp nous a quittés hier à l'âge de 87 ans. Pour les amoureux des comics, il s'agissait surtout du Général Zod de l'ère Richard Donner. A ce titre, il était apparu dans Superman de 78 avant de tenir le rôle de méchant principal dans Superman II. Toujours du côté des adaptations de comics, il tenait également le rôle de Stick dans le film Marvel Elektra

Bien sûr, en sept décennies d'activité, Stamp a pu marquer les cinéphiles à plusieurs reprises notamment dans les films Priscilla, folle du désert ou encore Wall Street.

Enfin, et pour ne pas me faire taper par les fans de Star Wars, notez qu'il tient également le rôle du chancelier Valorum dans Star Wars: Episode I : La Menace Fantôme. Dans le film, il sera écarté du pouvoir suite à une motion de censure réclamée par la reine Amidala, elle-même manipulée par le sénateur Palpatine, futur Empereur Palpatine.

Nos pensées vont à la famille et aux amis de l'acteur.

Galerie images
Décès de Terence Stamp, le Zod de l'ère Richard Donner, à l'âge de 87 ans
Décès de Terence Stamp, le Zod de l'ère Richard Donner, à l'âge de 87 ans
Décès de Terence Stamp, le Zod de l'ère Richard Donner, à l'âge de 87 ans
Décès de Terence Stamp, le Zod de l'ère Richard Donner, à l'âge de 87 ans
Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Le crossover Deadpool/Batman perd son signal Pokemon

Le crossover Deadpool/Batman perd son signal Pokemon

13 Aout 2025

La référence à Pokemon a été retirée

[Sorties Comics] Mercredi 13 Aout

[Sorties Comics] Mercredi 13 Aout

13 Aout 2025

Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Dix méchants hors Marvel et DC

Dix méchants hors Marvel et DC

11 Aout 2025

Retour sur dix grandes figures du mal hors Marvel et DC !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Fiche Technique

Superman II

Sortie : 10 Décembre 1980
Réalisé par
  • Richard Lester
Trailers
Trailer
Synopsis

  • Superman doit affronter Zod et ses acolytes, libérés de la Zone Fantôme et bien décidés à conquérir la Terre.


Voir la Fiche

Publicité
Facebook
Partenaire