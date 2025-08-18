[Sorties Comics] Mercredi 20 Aout

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".
Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.
A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !
Benjamin Percy, Joshua Cassara
Alors qu’il est en mission, Deadpool dérobe le dentier d’un mafieux décédé et se retrouve… hypnotisé ! Agissant comme un somnambule, le Mercenaire Disert capture ensuite Wolverine avant de faire exploser la centrale nucléaire de Deadwood, dans le Dakota du Sud.
(Contient les épisodes US Deadpool/Wolverine (2025) 1-5, inédits)
George Mann, Andrea Mutti
Des événements récurrents poussent Qui-Gon à se confronter à la Confrérie de la Neuvième Porte. Ancien Padawan du Comte Dooku devenu Maître Jedi d’Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon doit découvrir les secrets de ces mystérieux adeptes de la Force avant qu’ils ne tombent entre de mauvaises mains…
(Contient les épisodes US Hyperspace Stories – Qui Gon GN (2025), inédit)
Steve Orlando, Alvaro Lopez, Laura Braga
Un officier impérial sans scrupules assemble une équipe de chasseurs de primes et de mercenaires acharnés. Leur mission : infiltrer la lune forestière d’Endor et trouver une cache d’armes impériale qui servira contre la Nouvelle République. Mais sont-ils de taille face aux Ewoks ?
(Contient les épisodes US Ewoks (2024) 1-4, inédits)
Nouvel Omnibus dédié à une des meilleures séries Star Wars sur Dark Vador. Charle Soule fait un fantastique boulot pour raconter les débuts de Dark Vador. L'auteur sait très bien manier l'univers Star Wars et fait un usage intelligent de la nouvelle continuité. Il nous dépeint un bon Vador et une bonne caractérisation générale des personnages avec quelques surprises au fil de la lecture. Seul regret, c’est que la série n'ait pas eu plus de numéros. La partie artistique régulière de Camuncoli est réussie, malgré quelques moments de faiblesse.
Charles Soule, Giuseppe Camuncoli
Les Jedi ont été vaincus. L'Empereur Palpatine resserre sa poigne de fer sur la galaxie, mais pour imposer l'ordre, il a besoin de son apprenti. Maintenu en vie par son armure noire, l'ancien Chevalier Jedi Anakin Skywalker est désormais plus une machine qu'un homme.
(Contient les épisodes US Darth Vader (2017) 1-25 et Annual 2, précédemment publiés dans STAR WARS DELUXE : DARK VADOR – LE SEIGNEUR NOIR DES SITH 1-2 et 100% STAR WARS : DARK VADOR – LE SEIGNEUR NOIR DES SITH 3)
Nouvel Omnibus dédié à une des meilleures séries Star Wars sur Dark Vador. Charle Soule fait un fantastique boulot pour raconter les débuts de Dark Vador. L'auteur sait très bien manier l'univers Star Wars et fait un usage intelligent de la nouvelle continuité. Il nous dépeint un bon Vador et une bonne caractérisation générale des personnages avec quelques surprises au fil de la lecture. Seul regret, c’est que la série n'ait pas eu plus de numéros. La partie artistique régulière de Camuncoli est réussie, malgré quelques moments de faiblesse.
Garth Ennis, Russ Braun
Douze ans après les événements du précédent volume, P’tit Hughie et Annie January sont rentrés à Auchterladle, en Écosse. Ils ont déposé les armes et leurs tourments ont pris fin. Du moins, c’est ce qu’ils croient, car le passé les rattrape et pourrait bien compromettre leur nouvelle vie…
(Contient les épisodes US The Boys: Dear Becky (2020) 1-8, précédemment publiés dans THE BOYS OMNIBUS 2)
Brian Michael Bendis, Mark Bagley
Après avoir rompu avec Mary Jane Watson, Peter Parker entame une relation amoureuse avec Kitty Pride des X-Men. En parallèle, il est pris pour cible par la mystérieuse Silver Sable, avant de participer contre son gré à un jeu télévisé mortel lors duquel il fera face à… Deadpool !
(Contient les épisodes US Ultimate Spider-Man (2005) 86-96 et Annual 1-2, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : ULTIMATE SPIDER-MAN 2-3)
Mark Millar, John Romita Jr
Kick-Ass est devenu un phénomène viral, inspirant des dizaines d’imitateurs. Mais les justiciers masqués sont désormais hors-la-loi, et Hit-Girl croupit en prison. Dave Lizewski doit reprendre les rênes de Justice Éternelle, son équipe de super-héros.
(Contient les épisodes US Kick-Ass 3 (2013) 1-8, précédemment publiés dans KICK-ASS DELUXE 3)
Corinna Bechko, Gabriel Hardman, Brian Albert Thies
Plus d'un siècle après Le Retour du Jedi, la paix galactique est toujours aussi fragile. Ania Solo, descendante de la lignée légendaire, survit en récupérant des pièces dans des épaves de vaisseaux. Sa vie bascule lorsqu'elle découvre un droïde de communications abîmé et un sabre laser.
(Contient les épisodes US Star Wars: Legacy (2013) 1-18, Star Wars Tales (1999) 19, Star Wars Visionaries (2005) 1, précédemment publiés dans Star Wars : Legacy Saison II 1-4 et inédit)
Nouvelle direction pour nos Tortues, que l'on retrouve en froid et éparpillées aux quatre coins du monde. Avec de super artistes pour l'épauler, Jason Aaron propose une version un peu plus sérieuse et dramatique des Tortues, qui peut être déconcertante par moments, mais qui s'avère de qualité et très agréable à lire. Une belle manière de reprendre la série pour celles et ceux qui n'avaient pas lu tout le run précèdent.
Jason Aaron s'empare des Tortues et leur donne un nouveau souffle. Cela dit, on reste sur la lancée de Sophie Campbell sur plusieurs points. Ici encore, l'idée n'est pas d'enchaîner les crises avec, en prime, une dose de WTF. Non, on prend son temps, on développe les personnages et, pour certains d'entre eux, on essaie d'aller un peu plus loin dans la noirceur et le dramatique quitte à laisser le fil rouge de côté le temps de quelques planches.
A noter néanmoins que si ce n'est pas ce que vous recherchez chez les Tortues, vous pouvez quand même vous jeter à l'eau et serrer les dents. Jason Aaron n'est présent que le temps de douze numéros US donc sans doute deux tomes FR.
Nouveau départ pour les Tortues Ninja ! Après l'incroyable run de Tom Waltz (TMNT Intégrale) et Sophie Campbell (TMNT Reborn), le scénariste superstar Jason Aaron (Thor, Scalped) s'empare des Tortues pour les emmener dans une nouvelle direction. Au départ, les quatre Tortues sont séparées et quatre artistes parmi les plus talentueux de l'industrie s'occupent de raconter leur nouveau statu-quo. La porte d'entrée idéale, à l'heure du 40e anniversaire des Tortues, pour découvrir cet univers !
Nouvelle direction pour nos Tortues, que l'on retrouve en froid et éparpillées aux quatre coins du monde. Avec de super artistes pour l'épauler, Jason Aaron propose une version un peu plus sérieuse et dramatique des Tortues, qui peut être déconcertante par moments, mais qui s'avère de qualité et très agréable à lire. Une belle manière de reprendre la série pour celles et ceux qui n'avaient pas lu tout le run précèdent.
Jason Aaron s'empare des Tortues et leur donne un nouveau souffle. Cela dit, on reste sur la lancée de Sophie Campbell sur plusieurs points. Ici encore, l'idée n'est pas d'enchaîner les crises avec, en prime, une dose de WTF. Non, on prend son temps, on développe les personnages et, pour certains d'entre eux, on essaie d'aller un peu plus loin dans la noirceur et le dramatique quitte à laisser le fil rouge de côté le temps de quelques planches.
A noter néanmoins que si ce n'est pas ce que vous recherchez chez les Tortues, vous pouvez quand même vous jeter à l'eau et serrer les dents. Jason Aaron n'est présent que le temps de douze numéros US donc sans doute deux tomes FR.
La fin du run de Zdarsky sur Daredevil. On laisse un peu de côté Hell's Kitchen pour se consacrer au duo Daredevil/Elektra et un aspect un peu plus fantastique, porté par l'intrigue autour de La Main. C'est pas au niveau du début de la série mais ça reste de qualité et c'est un Matt Murdoch que l'on n'avait pas encore vu jusqu'ici, qu'il est intéressant de voir évoluer. La fin, par contre, tombe peut-être un peu trop dans la surenchère. Mais Marco Checchetto est au dessin, alors on pardonne tout !
Conclusion du run de Chip Zdarsky sur Daredevil. La qualité baisse par rapport aux précédents tomes, sans être mauvais. On s'attarde plus sur le couple Daredevil/Elektra et les prophéties de la Main. L'intrigue tire en longueur et on arrive dans des domaines qui dépassent de loin le street level ce qui est dommage. Reste que les personnages sont bien écrits et on reste pris par le récit mais certains passages auraient pu passer à la trappe. Graphiquement, Marco Checchetto, c'est forcément top.
Une dernière partie du run de Zdarsky qui est moins bonne à la relecture que ses débuts. L’auteur propose un traitement intéressant pour une situation similaire à Shadowland. Néanmoins, le nouveau statut quo évolue trop vite pour bien en profiter, et on ne peut s’empêcher de trouver certaines idées exagérées. Sans compter que le sentiment de déjà vu reste très présent avec ce run. On termine par un final qui part trop loin et pas très intéressant à découvrir.
Heureusement, il reste Marco Checchetto pour proposer de superbes planches. C’est moins le cas pour ses remplaçants qui font pâles figures.
Chip Zdarsky, Marco Checchetto, Manuel Garcia…
Aux yeux du monde, Matt Murdock est mort, mais il n’est pas près d’abandonner son costume de Daredevil. Avec sa partenaire Elektra, il est déterminé à éradiquer la Main. D’autre part, de nouveaux ennemis font leur apparition à Hell’s Kitchen. Les deux Daredevil tentent de rassembler une équipe…
(Contient les épisodes US Daredevil (2022) 1-14, précédemment publiés dans 100% MARVEL : DAREDEVIL 1-3)
La fin du run de Zdarsky sur Daredevil. On laisse un peu de côté Hell's Kitchen pour se consacrer au duo Daredevil/Elektra et un aspect un peu plus fantastique, porté par l'intrigue autour de La Main. C'est pas au niveau du début de la série mais ça reste de qualité et c'est un Matt Murdoch que l'on n'avait pas encore vu jusqu'ici, qu'il est intéressant de voir évoluer. La fin, par contre, tombe peut-être un peu trop dans la surenchère. Mais Marco Checchetto est au dessin, alors on pardonne tout !
Conclusion du run de Chip Zdarsky sur Daredevil. La qualité baisse par rapport aux précédents tomes, sans être mauvais. On s'attarde plus sur le couple Daredevil/Elektra et les prophéties de la Main. L'intrigue tire en longueur et on arrive dans des domaines qui dépassent de loin le street level ce qui est dommage. Reste que les personnages sont bien écrits et on reste pris par le récit mais certains passages auraient pu passer à la trappe. Graphiquement, Marco Checchetto, c'est forcément top.
Une dernière partie du run de Zdarsky qui est moins bonne à la relecture que ses débuts. L’auteur propose un traitement intéressant pour une situation similaire à Shadowland. Néanmoins, le nouveau statut quo évolue trop vite pour bien en profiter, et on ne peut s’empêcher de trouver certaines idées exagérées. Sans compter que le sentiment de déjà vu reste très présent avec ce run. On termine par un final qui part trop loin et pas très intéressant à découvrir.
Heureusement, il reste Marco Checchetto pour proposer de superbes planches. C’est moins le cas pour ses remplaçants qui font pâles figures.
Corinna Bechko, Gabriel Hardman, Brian Albert Thies
Plus d'un siècle après Le Retour du Jedi, la paix galactique est toujours aussi fragile. Ania Solo, descendante de la lignée légendaire, survit en récupérant des pièces dans des épaves de vaisseaux. Sa vie bascule lorsqu'elle découvre un droïde de communications abîmé et un sabre laser.
(Contient les épisodes US Star Wars: Legacy (2013) 1-18, Star Wars Tales (1999) 19, Star Wars Visionaries (2005) 1, précédemment publiés dans Star Wars : Legacy Saison II 1-4 et inédit)
Garth Ennis, Russ Braun
Peter Parker a retrouvé une certaine stabilité dans sa relation avec Mary Jane Watson. En l’absence de menace de grande envergure, il profite du temps disponible pour aider ses concitoyens. Mais le calme ne dure jamais longtemps… et Spider-Man est vite appelé à la rescousse !
(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1999) 54-58 et 500-505, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : SPIDER-MAN PAR STRACZYNSKI 3-4)
Frank Miller, David Mazzuchelli
La Main est prête à tout pour anéantir Daredevil, et s’emploie à ressusciter leur plus formidable assassin, Kirigi. Wilson Fisk découvre le secret de l’identité réelle de Matt Murdock et met en place un plan qui va détruire tout ce que l’avocat et son alter ego masqué ont construit.
(Contient les épisodes US Daredevil (1964) 186-191 et 227-233, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : DAREDEVIL PAR FRANK MILLER)
Paul Jenkins, Ramon Bachs, Lee Weeks…
Opposés sur le projet de Loi de Recensement des Surhumains, Iron Man et Captain America ont fait basculer l’univers Marvel dans la guerre civile. Les journalistes Ben Urich et Sally Floyd couvrent alors les conséquences de cet affrontement pour le Daily Bugle. Durant leur enquête, ils font une terrible découverte sur les circonstances qui ont mené à la discorde.
(Contient les épisodes US Civil War: Front Line (2006) 1-11, précédemment publiés dans MARVEL ABSOLUTE : CIVIL WAR)
Cody Ziglar, Roge Antonio, Andrea Di Vito…
Deadpool a réussi à repousser l'assaut de Death Grip, mais cela lui a coûté un bras et une jambe. Pour Wade Wilson, ce n’est que le début des ennuis, d’autant qu’il ne peut plus compter sur son pouvoir auto-guérisseur ! Ses filles, Ellie et Princess, pourront-elles assurer le relais ?
(Contient les épisodes US Deadpool (2024) 6-10, inédits)
Sans doute ce qui se fait de mieux sur le Punisher, tout simplement. C'est cher mais cela vaut le coup ! A titre personnel, je pense que j'ai préféré le premier tome mais je ne suis pas objectif. C'est juste qu'il s'agissait du premier tome sur le personnage que j'avais eu entre les mains. Il a donc une place particulière. Et c'est là que je me dis que cela ne nous rajeunit pas...
Garth Ennis, Bud LaRosa, Doug Braithwaite…
Après l’assassinat de sa famille par des mafieux, l’ancien marine Frank Castle est devenu la terreur de la pègre. Aujourd’hui, celui qui se fait appeler le Punisher intéresse même la C.I.A. L’agence de renseignement compte en effet en faire son nouveau bras armé, qu’il le veuille ou non…
(Contient les épisodes US Born (2003) 1-4 et The Punisher (2004) 1-30, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : PUNISHER PAR ENNIS/ROBERTSON 1-2)
Sans doute ce qui se fait de mieux sur le Punisher, tout simplement. C'est cher mais cela vaut le coup ! A titre personnel, je pense que j'ai préféré le premier tome mais je ne suis pas objectif. C'est juste qu'il s'agissait du premier tome sur le personnage que j'avais eu entre les mains. Il a donc une place particulière. Et c'est là que je me dis que cela ne nous rajeunit pas...
Garth Ennis, Bud LaRosa, Doug Braithwaite…
Après l’assassinat de sa famille par des mafieux, l’ancien marine Frank Castle est devenu la terreur de la pègre. Aujourd’hui, celui qui se fait appeler le Punisher intéresse même la C.I.A. L’agence de renseignement compte en effet en faire son nouveau bras armé, qu’il le veuille ou non…
(Contient les épisodes US Born (2003) 1-4 et The Punisher (2004) 1-30, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : PUNISHER PAR ENNIS/ROBERTSON 1-2)
Charles Soule, Giuseppe Camuncoli
Les Jedi ont été vaincus. L'Empereur Palpatine resserre sa poigne de fer sur la galaxie, mais pour imposer l'ordre, il a besoin de son apprenti. Maintenu en vie par son armure noire, l'ancien Chevalier Jedi Anakin Skywalker est désormais plus une machine qu'un homme.
(Contient les épisodes US Darth Vader (2017) 1-25 et Annual 2, précédemment publiés dans STAR WARS DELUXE : DARK VADOR – LE SEIGNEUR NOIR DES SITH 1-2 et 100% STAR WARS : DARK VADOR – LE SEIGNEUR NOIR DES SITH 3)
Avis (1)
Jeff Staff MDCU
il y a 1 mois
Une série plutôt divertissante et avec un bon petit rythme. Pour ceux qui ont du mal avec Deadpool, il n'y a strictement rien de nouveau à l'horizon. Pour les autres, ce nouveau tome devrait vous plaire.