[Sorties Comics] Mercredi 20 Aout

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.

A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !

Les sorties du jour





(1) DEADPOOL/WOLVERINE T01 Panini Comics Benjamin Percy, Joshua Cassara



Alors qu’il est en mission, Deadpool dérobe le dentier d’un mafieux décédé et se retrouve… hypnotisé ! Agissant comme un somnambule, le Mercenaire Disert capture ensuite Wolverine avant de faire exploser la centrale nucléaire de Deadwood, dans le Dakota du Sud.

(Contient les épisodes US Deadpool/Wolverine (2025) 1-5, inédits) Prix : 18€ Benjamin Percy, Joshua Cassara



Alors qu’il est en mission, Deadpool dérobe le dentier d’un mafieux décédé et se retrouve… hypnotisé ! Agissant comme un somnambule, le Mercenaire Disert capture ensuite Wolverine avant de faire exploser la centrale nucléaire de Deadwood, dans le Dakota du Sud.

(Contient les épisodes US Deadpool/Wolverine (2025) 1-5, inédits)



STAR WARS – HISTOIRES DE L'HYPERESPACE – QUI GON Panini Comics

Pas de note George Mann, Andrea Mutti



Des événements récurrents poussent Qui-Gon à se confronter à la Confrérie de la Neuvième Porte. Ancien Padawan du Comte Dooku devenu Maître Jedi d’Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon doit découvrir les secrets de ces mystérieux adeptes de la Force avant qu’ils ne tombent entre de mauvaises mains…

(Contient les épisodes US Hyperspace Stories – Qui Gon GN (2025), inédit) Prix : 16€ George Mann, Andrea Mutti



Des événements récurrents poussent Qui-Gon à se confronter à la Confrérie de la Neuvième Porte. Ancien Padawan du Comte Dooku devenu Maître Jedi d’Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon doit découvrir les secrets de ces mystérieux adeptes de la Force avant qu’ils ne tombent entre de mauvaises mains…

(Contient les épisodes US Hyperspace Stories – Qui Gon GN (2025), inédit)



STAR WARS - EWOKS Panini Comics

Pas de note Steve Orlando, Alvaro Lopez, Laura Braga



Un officier impérial sans scrupules assemble une équipe de chasseurs de primes et de mercenaires acharnés. Leur mission : infiltrer la lune forestière d’Endor et trouver une cache d’armes impériale qui servira contre la Nouvelle République. Mais sont-ils de taille face aux Ewoks ?

(Contient les épisodes US Ewoks (2024) 1-4, inédits) Prix : 16€ Steve Orlando, Alvaro Lopez, Laura Braga



Un officier impérial sans scrupules assemble une équipe de chasseurs de primes et de mercenaires acharnés. Leur mission : infiltrer la lune forestière d’Endor et trouver une cache d’armes impériale qui servira contre la Nouvelle République. Mais sont-ils de taille face aux Ewoks ?

(Contient les épisodes US Ewoks (2024) 1-4, inédits)





(1) DARK VADOR – LE SEIGNEUR NOIR DES SITH Panini Comics Charles Soule, Giuseppe Camuncoli



Les Jedi ont été vaincus. L'Empereur Palpatine resserre sa poigne de fer sur la galaxie, mais pour imposer l'ordre, il a besoin de son apprenti. Maintenu en vie par son armure noire, l'ancien Chevalier Jedi Anakin Skywalker est désormais plus une machine qu'un homme.

(Contient les épisodes US Darth Vader (2017) 1-25 et Annual 2, précédemment publiés dans STAR WARS DELUXE : DARK VADOR – LE SEIGNEUR NOIR DES SITH 1-2 et 100% STAR WARS : DARK VADOR – LE SEIGNEUR NOIR DES SITH 3) Prix : 70€ Charles Soule, Giuseppe Camuncoli



Les Jedi ont été vaincus. L'Empereur Palpatine resserre sa poigne de fer sur la galaxie, mais pour imposer l'ordre, il a besoin de son apprenti. Maintenu en vie par son armure noire, l'ancien Chevalier Jedi Anakin Skywalker est désormais plus une machine qu'un homme.

(Contient les épisodes US Darth Vader (2017) 1-25 et Annual 2, précédemment publiés dans STAR WARS DELUXE : DARK VADOR – LE SEIGNEUR NOIR DES SITH 1-2 et 100% STAR WARS : DARK VADOR – LE SEIGNEUR NOIR DES SITH 3)



THE BOYS T07 (sur 7) – CHÈRE BECKY Panini Comics

Pas de note Garth Ennis, Russ Braun



Douze ans après les événements du précédent volume, P’tit Hughie et Annie January sont rentrés à Auchterladle, en Écosse. Ils ont déposé les armes et leurs tourments ont pris fin. Du moins, c’est ce qu’ils croient, car le passé les rattrape et pourrait bien compromettre leur nouvelle vie…

(Contient les épisodes US The Boys: Dear Becky (2020) 1-8, précédemment publiés dans THE BOYS OMNIBUS 2) Prix : 7.99€ Garth Ennis, Russ Braun



Douze ans après les événements du précédent volume, P’tit Hughie et Annie January sont rentrés à Auchterladle, en Écosse. Ils ont déposé les armes et leurs tourments ont pris fin. Du moins, c’est ce qu’ils croient, car le passé les rattrape et pourrait bien compromettre leur nouvelle vie…

(Contient les épisodes US The Boys: Dear Becky (2020) 1-8, précédemment publiés dans THE BOYS OMNIBUS 2)



ULTIMATE SPIDER-MAN T08 Panini Comics

Pas de note Brian Michael Bendis, Mark Bagley



Après avoir rompu avec Mary Jane Watson, Peter Parker entame une relation amoureuse avec Kitty Pride des X-Men. En parallèle, il est pris pour cible par la mystérieuse Silver Sable, avant de participer contre son gré à un jeu télévisé mortel lors duquel il fera face à… Deadpool !

(Contient les épisodes US Ultimate Spider-Man (2005) 86-96 et Annual 1-2, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : ULTIMATE SPIDER-MAN 2-3) Prix : 9.99€ Brian Michael Bendis, Mark Bagley



Après avoir rompu avec Mary Jane Watson, Peter Parker entame une relation amoureuse avec Kitty Pride des X-Men. En parallèle, il est pris pour cible par la mystérieuse Silver Sable, avant de participer contre son gré à un jeu télévisé mortel lors duquel il fera face à… Deadpool !

(Contient les épisodes US Ultimate Spider-Man (2005) 86-96 et Annual 1-2, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : ULTIMATE SPIDER-MAN 2-3)





(1) KICK-ASS T03 (sur 3) Panini Comics Mark Millar, John Romita Jr



Kick-Ass est devenu un phénomène viral, inspirant des dizaines d’imitateurs. Mais les justiciers masqués sont désormais hors-la-loi, et Hit-Girl croupit en prison. Dave Lizewski doit reprendre les rênes de Justice Éternelle, son équipe de super-héros.

(Contient les épisodes US Kick-Ass 3 (2013) 1-8, précédemment publiés dans KICK-ASS DELUXE 3) Prix : 7.99€ Mark Millar, John Romita Jr



Kick-Ass est devenu un phénomène viral, inspirant des dizaines d’imitateurs. Mais les justiciers masqués sont désormais hors-la-loi, et Hit-Girl croupit en prison. Dave Lizewski doit reprendre les rênes de Justice Éternelle, son équipe de super-héros.

(Contient les épisodes US Kick-Ass 3 (2013) 1-8, précédemment publiés dans KICK-ASS DELUXE 3)



STAR WARS LÉGENDES – L'HÉRITAGE T04 (sur 4) Panini Comics

Pas de note Corinna Bechko, Gabriel Hardman, Brian Albert Thies



Plus d'un siècle après Le Retour du Jedi, la paix galactique est toujours aussi fragile. Ania Solo, descendante de la lignée légendaire, survit en récupérant des pièces dans des épaves de vaisseaux. Sa vie bascule lorsqu'elle découvre un droïde de communications abîmé et un sabre laser.

(Contient les épisodes US Star Wars: Legacy (2013) 1-18, Star Wars Tales (1999) 19, Star Wars Visionaries (2005) 1, précédemment publiés dans Star Wars : Legacy Saison II 1-4 et inédit) Prix : 28€ Corinna Bechko, Gabriel Hardman, Brian Albert Thies



Plus d'un siècle après Le Retour du Jedi, la paix galactique est toujours aussi fragile. Ania Solo, descendante de la lignée légendaire, survit en récupérant des pièces dans des épaves de vaisseaux. Sa vie bascule lorsqu'elle découvre un droïde de communications abîmé et un sabre laser.

(Contient les épisodes US Star Wars: Legacy (2013) 1-18, Star Wars Tales (1999) 19, Star Wars Visionaries (2005) 1, précédemment publiés dans Star Wars : Legacy Saison II 1-4 et inédit)





(2) Les Tortues Ninja - TMNT tome 1 : Retour à New York Hi Comics Nouveau départ pour les Tortues Ninja ! Après l'incroyable run de Tom Waltz (TMNT Intégrale) et Sophie Campbell (TMNT Reborn), le scénariste superstar Jason Aaron (Thor, Scalped) s'empare des Tortues pour les emmener dans une nouvelle direction. Au départ, les quatre Tortues sont séparées et quatre artistes parmi les plus talentueux de l'industrie s'occupent de raconter leur nouveau statu-quo. La porte d'entrée idéale, à l'heure du 40e anniversaire des Tortues, pour découvrir cet univers ! Prix : 19.95€ Nouveau départ pour les Tortues Ninja ! Après l'incroyable run de Tom Waltz (TMNT Intégrale) et Sophie Campbell (TMNT Reborn), le scénariste superstar Jason Aaron (Thor, Scalped) s'empare des Tortues pour les emmener dans une nouvelle direction. Au départ, les quatre Tortues sont séparées et quatre artistes parmi les plus talentueux de l'industrie s'occupent de raconter leur nouveau statu-quo. La porte d'entrée idéale, à l'heure du 40e anniversaire des Tortues, pour découvrir cet univers !





(3) DAREDEVIL T04 (sur 4) – LE POING ROUGE Panini Comics Chip Zdarsky, Marco Checchetto, Manuel Garcia…



Aux yeux du monde, Matt Murdock est mort, mais il n’est pas près d’abandonner son costume de Daredevil. Avec sa partenaire Elektra, il est déterminé à éradiquer la Main. D’autre part, de nouveaux ennemis font leur apparition à Hell’s Kitchen. Les deux Daredevil tentent de rassembler une équipe…

(Contient les épisodes US Daredevil (2022) 1-14, précédemment publiés dans 100% MARVEL : DAREDEVIL 1-3) Prix : 35€ Chip Zdarsky, Marco Checchetto, Manuel Garcia…



Aux yeux du monde, Matt Murdock est mort, mais il n’est pas près d’abandonner son costume de Daredevil. Avec sa partenaire Elektra, il est déterminé à éradiquer la Main. D’autre part, de nouveaux ennemis font leur apparition à Hell’s Kitchen. Les deux Daredevil tentent de rassembler une équipe…

(Contient les épisodes US Daredevil (2022) 1-14, précédemment publiés dans 100% MARVEL : DAREDEVIL 1-3)



STAR WARS LÉGENDES – L'HÉRITAGE T04 (sur 4, Collector) Panini Comics Corinna Bechko, Gabriel Hardman, Brian Albert Thies



Plus d'un siècle après Le Retour du Jedi, la paix galactique est toujours aussi fragile. Ania Solo, descendante de la lignée légendaire, survit en récupérant des pièces dans des épaves de vaisseaux. Sa vie bascule lorsqu'elle découvre un droïde de communications abîmé et un sabre laser.

(Contient les épisodes US Star Wars: Legacy (2013) 1-18, Star Wars Tales (1999) 19, Star Wars Visionaries (2005) 1, précédemment publiés dans Star Wars : Legacy Saison II 1-4 et inédit) Prix : 32€ Corinna Bechko, Gabriel Hardman, Brian Albert Thies



Plus d'un siècle après Le Retour du Jedi, la paix galactique est toujours aussi fragile. Ania Solo, descendante de la lignée légendaire, survit en récupérant des pièces dans des épaves de vaisseaux. Sa vie bascule lorsqu'elle découvre un droïde de communications abîmé et un sabre laser.

(Contient les épisodes US Star Wars: Legacy (2013) 1-18, Star Wars Tales (1999) 19, Star Wars Visionaries (2005) 1, précédemment publiés dans Star Wars : Legacy Saison II 1-4 et inédit)



SPIDER-MAN PAR STRACZYNSKI T03 Panini Comics

Pas de note Garth Ennis, Russ Braun



Peter Parker a retrouvé une certaine stabilité dans sa relation avec Mary Jane Watson. En l’absence de menace de grande envergure, il profite du temps disponible pour aider ses concitoyens. Mais le calme ne dure jamais longtemps… et Spider-Man est vite appelé à la rescousse !

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1999) 54-58 et 500-505, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : SPIDER-MAN PAR STRACZYNSKI 3-4) Prix : 7.99€ Garth Ennis, Russ Braun



Peter Parker a retrouvé une certaine stabilité dans sa relation avec Mary Jane Watson. En l’absence de menace de grande envergure, il profite du temps disponible pour aider ses concitoyens. Mais le calme ne dure jamais longtemps… et Spider-Man est vite appelé à la rescousse !

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1999) 54-58 et 500-505, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : SPIDER-MAN PAR STRACZYNSKI 3-4)





(1) DAREDEVIL PAR MILLER T03 (sur 3) Panini Comics Frank Miller, David Mazzuchelli



La Main est prête à tout pour anéantir Daredevil, et s’emploie à ressusciter leur plus formidable assassin, Kirigi. Wilson Fisk découvre le secret de l’identité réelle de Matt Murdock et met en place un plan qui va détruire tout ce que l’avocat et son alter ego masqué ont construit.

(Contient les épisodes US Daredevil (1964) 186-191 et 227-233, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : DAREDEVIL PAR FRANK MILLER) Prix : 9.99€ Frank Miller, David Mazzuchelli



La Main est prête à tout pour anéantir Daredevil, et s’emploie à ressusciter leur plus formidable assassin, Kirigi. Wilson Fisk découvre le secret de l’identité réelle de Matt Murdock et met en place un plan qui va détruire tout ce que l’avocat et son alter ego masqué ont construit.

(Contient les épisodes US Daredevil (1964) 186-191 et 227-233, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : DAREDEVIL PAR FRANK MILLER)



CIVIL WAR T05 Panini Comics

Pas de note Paul Jenkins, Ramon Bachs, Lee Weeks…



Opposés sur le projet de Loi de Recensement des Surhumains, Iron Man et Captain America ont fait basculer l’univers Marvel dans la guerre civile. Les journalistes Ben Urich et Sally Floyd couvrent alors les conséquences de cet affrontement pour le Daily Bugle. Durant leur enquête, ils font une terrible découverte sur les circonstances qui ont mené à la discorde.

(Contient les épisodes US Civil War: Front Line (2006) 1-11, précédemment publiés dans MARVEL ABSOLUTE : CIVIL WAR) Prix : 9.99€ Paul Jenkins, Ramon Bachs, Lee Weeks…



Opposés sur le projet de Loi de Recensement des Surhumains, Iron Man et Captain America ont fait basculer l’univers Marvel dans la guerre civile. Les journalistes Ben Urich et Sally Floyd couvrent alors les conséquences de cet affrontement pour le Daily Bugle. Durant leur enquête, ils font une terrible découverte sur les circonstances qui ont mené à la discorde.

(Contient les épisodes US Civil War: Front Line (2006) 1-11, précédemment publiés dans MARVEL ABSOLUTE : CIVIL WAR)



DEADPOOL T02 Panini Comics

Pas de note Cody Ziglar, Roge Antonio, Andrea Di Vito…



Deadpool a réussi à repousser l'assaut de Death Grip, mais cela lui a coûté un bras et une jambe. Pour Wade Wilson, ce n’est que le début des ennuis, d’autant qu’il ne peut plus compter sur son pouvoir auto-guérisseur ! Ses filles, Ellie et Princess, pourront-elles assurer le relais ?

(Contient les épisodes US Deadpool (2024) 6-10, inédits) Prix : 19€ Cody Ziglar, Roge Antonio, Andrea Di Vito…



Deadpool a réussi à repousser l'assaut de Death Grip, mais cela lui a coûté un bras et une jambe. Pour Wade Wilson, ce n’est que le début des ennuis, d’autant qu’il ne peut plus compter sur son pouvoir auto-guérisseur ! Ses filles, Ellie et Princess, pourront-elles assurer le relais ?

(Contient les épisodes US Deadpool (2024) 6-10, inédits)





(1) PUNISHER PAR ENNIS T02 (sur 4) Panini Comics Garth Ennis, Bud LaRosa, Doug Braithwaite…



Après l’assassinat de sa famille par des mafieux, l’ancien marine Frank Castle est devenu la terreur de la pègre. Aujourd’hui, celui qui se fait appeler le Punisher intéresse même la C.I.A. L’agence de renseignement compte en effet en faire son nouveau bras armé, qu’il le veuille ou non…

(Contient les épisodes US Born (2003) 1-4 et The Punisher (2004) 1-30, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : PUNISHER PAR ENNIS/ROBERTSON 1-2) Prix : 80€ Garth Ennis, Bud LaRosa, Doug Braithwaite…



Après l’assassinat de sa famille par des mafieux, l’ancien marine Frank Castle est devenu la terreur de la pègre. Aujourd’hui, celui qui se fait appeler le Punisher intéresse même la C.I.A. L’agence de renseignement compte en effet en faire son nouveau bras armé, qu’il le veuille ou non…

(Contient les épisodes US Born (2003) 1-4 et The Punisher (2004) 1-30, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : PUNISHER PAR ENNIS/ROBERTSON 1-2)



PUNISHER PAR ENNIS T02 (sur 4, panini.fr) Panini Comics Garth Ennis, Bud LaRosa, Doug Braithwaite…



Après l’assassinat de sa famille par des mafieux, l’ancien marine Frank Castle est devenu la terreur de la pègre. Aujourd’hui, celui qui se fait appeler le Punisher intéresse même la C.I.A. L’agence de renseignement compte en effet en faire son nouveau bras armé, qu’il le veuille ou non…

(Contient les épisodes US Born (2003) 1-4 et The Punisher (2004) 1-30, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : PUNISHER PAR ENNIS/ROBERTSON 1-2) Prix : 80€ Garth Ennis, Bud LaRosa, Doug Braithwaite…



Après l’assassinat de sa famille par des mafieux, l’ancien marine Frank Castle est devenu la terreur de la pègre. Aujourd’hui, celui qui se fait appeler le Punisher intéresse même la C.I.A. L’agence de renseignement compte en effet en faire son nouveau bras armé, qu’il le veuille ou non…

(Contient les épisodes US Born (2003) 1-4 et The Punisher (2004) 1-30, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : PUNISHER PAR ENNIS/ROBERTSON 1-2)