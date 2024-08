[Review] Deadpool & Wolverine

Une critique garantie sans spoilers, car il serait dommage de gâcher les quelques surprises que garde le scénario pour les spectateurs. Je mentionnerai cependant de ce qu’on a pu apprendre dans les bandes-annonces majeures de la campagne promotionnelle.



Le rachat de la Fox par Disney a permis de rassembler sous la même bannière l’univers des mutants (mais pas que) au cinéma et le MCU. Et le film a en bien conscience, et compte bien donner un dernier baroud d’honneur à ce pan entier de la mythologie Marvel au cinéma, qui a débuté en 2000 avec X-Men.

Comme annoncé, les aventures de Wade et Logan les amèneront dans diverses situations reprenant plus ou moins l’univers de la Fox (mais pas que), et je dois admettre que le long-métrage rend ces fournées nostagliques et de caméos plus naturelles ou en tout cas plus réfléchies que dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness, et pourtant je fais partie de ceux qui ont apprécié ce film. Mais il est vrai que le choix de la TVA permet d’être un peu libre dans l’exploration mutliverselle, et il faut noter que Matthew Macfadyen (Sucession, Orgueils et Préjugés) en Mr. Paradox est divertissant.



Nos deux principaux héros, à savoir les Deadpool et Wolverine du titre, sont tous les deux bon. Même si j’ai préféré l’interprétation de Reynolds dans les deux premiers Deadpool, il tient toujours le rôle avec son aise habituelle. Et que dire de Hugh Jackman, il pourrait incarner le personnage tout en dormant tant il habite le rôle avec un naturel et une aise déconcertante. Les deux fonctionnent bien ensemble et certains dialogues, mais pas tous, ont pas mal de punch et peuvent être drôles. Et puis voir Wolverine enfin dans un costume, même si j’ai encore des problèmes avec ce dernier, vient satisfaire une frustration vieille d’une bonne dizaine d’années pour ma part. Une satisfaction seulement entachée par le masque à qualité variable selon les scènes, je vous laisse juger.

On pourrait presque questionner qui des deux est le réel personnage principal du film, car selon moi, Wolverine est plus développé que ne l‘est Deadpool , ce dernier n’ayant pas vraiment d’évolution significative, en plus de mettre sous le tapis des potentielles pistes amorcées par Deadpool 2. Donc on est vraiment pas sur un Deadpool 3, suite du 2, donc si vous cherchiez cela, vous allez être déçu.



Les scènes d’actions sont globalement plutôt sympas sans être exceptionnelles, mais deux se démarquent dans le lot et offre des séquences qui viennent apporter un certain punch et un certain dynamisme et oui, le film est bel et bien classé R aux États-Unis, donc en moins de 12 ans chez nous, et ça se voit dans la violence et le langage mais sans être dans l’outrance (la plupart du temps).

Jusqu’à présent j’ai été plutôt sympa, mais passons désormais aux points négatifs du film. Et pour commencer, le plus évident. Les visuels sont pas vraiment au rendez-vous. Il y a conceptuellement des idées intéressantes de décors et de scènes qui pourraient rendre très bien. Mais l’exécution empêche vraiment le film d’avoir de la gueule. Même si un peu mieux que dans les premières bandes-annonces, le film reste plat en terme de colorimétrie (comme la plupart des films du MCU) et de mise en scène. Rien de spectaculaire ou de transcendant derrière la caméra, sauf quelques trop rares moments. Et côtes effets visuels, il y a quelques éléments qui viennent vraiment faire tâche dans un tout pourtant correct.



L’antagoniste, jouée par Emma Corin (The Crown), est bien interprétée mais elle peine à me convaincre à 100 %. Sa présence dans l’histoire fonctionne bien car elle n’enlève rien au film, mais elle n'arrive pas s'intégrer à fond dans le déroulé du récit selon moi. Je doute qu’elle me marquera comme le Maître de l’Évolution dans les Gardiens de la Galaxie Vol.3 ou l’Homme Mystère dans The Batman .

Bien que mieux intégrés que dans le deuxième Doctor Strange, les caméos ont un peu toujours la seconde de pause ou de Silence dans la mise en scène pour que la salle de cinéma applaudisse, travers insupportable initié par Spider-Man : No Way Home. Et cet ajout résume le point le plus problématique selon moi. Si on enlève, les caméos et le retour en arrière nostalgique, je n’ai pas vraiment l’impression que ce récit serait pertinent à produire. On joue sur du familier, un peu trop même, et les histoires pertinentes à raconter avec Deadpool (ou Wolverine d’ailleurs) passent donc à la trappe malgré un Deadpool 2 qui partait dans la bonne direction pour la suite en offrant un champ des possibles immense. Je comprends tout à fait l’attrait de faire un film avec Jackman / Wolverine, mais j’ai un peu l’impression que cet au revoir des films Marvel de la Fox s’est fait au détriment de leur élément le plus réussi de leurs dernières années : Deadpool.