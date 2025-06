Ryan Reynolds réagit à Deadpool VR et au changement d'acteur

Ce week-end a été annoncé un jeu VR sur Deadpool, sauf que, petite subtilité, le personnage est incarné par Neil Patrick Harris, et non Ryan Reynolds. Du coup, Reynolds a réagi en diffusion une vidéo où il parodie le personnage de Docteur Doogie, interprété par Harris dans les années 90, pour exprimer sa fausse déception de se faire "remplacer". "Aujourd'hui, j'ai appris une leçon sur les trous du cul qui n'est pas enseignée à la faculté de médecine", écrit Reynolds sur son journal intime, ajoutant : "Les personnes qui volent votre rôle signature sont les plus gros des trous du cul". Il regarde ensuite avec tendresse un Meta Quest, annonçant qu'il ne blâme pas le matériel, et admettant que Harris est "un acteur incroyable avec la voix envoûtante d'un ange". La vidéo complète ci-dessous !