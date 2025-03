Deadpool va tuer le Marvel Universe

La preview de Deadpool Kills the Marvel Universe One Last Time #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Cullen Bunn et dessiné par Dalibor Talajic. Il sortira le 2 avril du côté de Marvel pour 4.99$.

LA TRILOGIE SE TERMINE ! Tout d’abord, Deadpool a tué tous les héros de l’univers Marvel... Puis il a tué tous les héros d’un autre univers Marvel... Eh bien, maintenant, il est de retour, et cette fois, se frayer un chemin à travers les héros les plus puissants de la Terre ne suffira pas ! Il s’attaque au pire du pire, à tout un multivers des plus grands de Marvel qui ont mal tourné. Préparez-vous pour des Hulks révolutionnaires, le loup-garou Captain Americas et de toutes nouvelles décisions tordues ! L’équipe classique de massacre de l’univers composée de Cullen Bunn (DEADPOOL KILLS THE MARVEL UNIVERSE) et Dalibor Talajić (DEADPOOL KILLS THE MARVEL UNIVERSE AGAIN) se réunit pour tuer tout le monde une... fois... encore !