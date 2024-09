[VF] Sorties Comics de septembre 2024

Panini Comics

Brian Michael Bendis, Leinil Francis Yu, Stuart Immonen…



Les New Avengers découvrent avec horreur que la Terre a été infiltrée par les Skrulls, des extraterrestres métamorphes capables de prendre l’apparence de n’importe qui, et donc de n’importe quel super-héros. Et ça n'est que le début…

(Contient les épisodes US New Avengers (2005) 32-64 et Annual 2 ET 3, New Avengers: Illuminati (2007) 1 À 5, Secret Invasion: Dark Reign (2009) 1, FCBD 2009: Avengers (2009) 1, Dark Reign: The List - Avengers (2009) 1, New Avengers: Finale (2010) 1 et Amazing Spider-Man (1963) 601, Breaking Into Comics The Marvel Way! (2010) 1 (partiels), précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : NEW AVENGERS 4-7, MARVEL MUST-HAVE : NEW AVENGERS – ILLUMINATI, MARVEL SELECT: SECRET INVASION et JE SUIS SPIDER-MAN)

Prix : 90€