[Review VF] Gunslinger Spawn tome 4

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 4 de Gunslinger Spawn, écrit par Todd McFarlane et dessiné par Brett Booth. Il sortira le 7 août pour 17,50 euros. Il contient les titres US Gunslinger Spawn #19-24. Les précédents tomes ont été critiqués sur MDCU : tome 1, tome 2 et tome 3.

Le Gunslinger, coincé dans un avenir qu'il ne maîtrise pas, commence à se questionner sur sa mission. Il s'entoure cependant de plus en plus d'alliés : Taylor, en bonne voie de devenir un guerrier ; Focus, un super-héros ultra-rapide... et Al Simmons, dont il se serait bien passé. En revanche, le poison angélique se répand de plus en plus dans son corps...

Ce tome 4 se déroule en 3 étapes. Le début est dans la continuité du tome précédent, avec Al Simmons en guest, et propose une introduction sympathique, mais brève. La suite est plus intéressante, puisqu’il s’agit du cœur de cet album. Dakota, la femme aux dinosaures, déjà vue dans le tome 1, revient, et entraine le pistoléro dans sa vengeance contre son père, le Clown. La série n’a jamais fait dans la dentelle, et ce tome est dans le même style, avec beaucoup d’action et beaucoup de combats. La quête principale du pistoléro, venger sa sœur, est mise de côté le temps de cet affrontement.

Il s’agit en fait d’un aparté en lien avec l’univers global Spawn. En effet, ce qui se trame en ce moment, c’est l’affrontement entre le Clown et Cogliostro devenu Sinn. Cet album a donc des liens avec les séries Spawn Renaissance et King Spawn, qui nous expliquent un peu tout ça. Comme les enjeux de Gunslinger Spawn ne sont pas les mêmes, l’intrigue reste très compréhensible, même si certains aspects du dénouement se devine un peu malheureusement. De même, certaines conséquences de cet album seront très certainement traitées ailleurs.

Il y a une belle incohérence dans ce tome puisqu’on nous donne un aperçu d’un combat en une double-planche, pour nous appâter, mais jamais elle ne se réalisera. Alors oui, c’est un résumé de ce qui va se passer, mais c’est symptomatique d’une narration parfois hasardeuse. L’autre problème est le verbe de McFarlane qui a tendance à trop décrire ce qui se passe en dessin. Si ces textes sont typiques de Spawn, ils alourdissent un peu trop l’action omniprésente dans cette série.

Il n’empêche que l’album reste plaisant à lire. Ses dessins, nostalgiques des années 90, fonctionnent bien, et surtout offrent une constante bienvenue puisque le dessinateur est le même depuis le début. Les personnages de Dakota et Taylor s’étoffent, ce qui permet de préparer des choses pour la suite. Il y a aussi au début de cet album un changement de taille pour le personnage, qui s’avère être une bonne idée réussie.

La fin de l’album remet le pistoléro sur le chemin de sa vengeance, et forcément, ça donne envie de lire la suite ! L’histoire redevient personnelle, et donc plus prometteuse pour la série. Ce tome permet au personnage de passer en quelque sorte au niveau supérieur, et tout est en place pour enfin nous raconter sa quête.