[Review VF] Spawn - Renaissance tome 16

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 16 de Spawn Renaissance, écrit par Todd Mcfarlane et Rory Mcconville, et dessiné par Carlo Barberi, Zé Carlos et Brett Booth. Il est sorti le 9 avril pour 17,95 euros. Il contient les titres US Spawn #345 à 350.

La série créée par Todd McFarlane atteint un point culminant ! Cet album marque également l'arrivée d'un nouveau dessinateur sur cette série principale, Brett Booth, qui officiait jusqu'alors sur Gunslinger.

Le combat afin de savoir qui va s'assoir sur le trône des Enfers atteint son paroxysme ! De nouvelles alliances se forment, tandis que de vieilles promesses sont brisées... Le trône de l'Enfer a été laissé vacant depuis les événement survenus dans Spawn #100 ! C'est avec le #350, dans le présent album, que cette question va trouver sa résolution !

Ce tome de Spawn Renaissance est important à plus d’un titre. Déjà, il contient le #350 US de la série Spawn qui marque une étape importante. L’album débute en pleine guerre. Sinn affronte Cataclysme en enfer, le Monde Vert rejoint le camp de Cataclysme, et Simmons et le Clown, qui veulent aussi le trône, se lance dans la mêlée. L’histoire ne s’attarde pas sur les détails, et ne se focalise que sur les grands évènements. Du coup, le contenu est riche, il se passe beaucoup de choses, et on ne s’ennuie pas. Le revers de la médaille est que l’on ne saisit pas forcément l’envergure de cette guerre. Certaines grosses batailles passent très vite.

La fin du #347 fait le lien avec le tome 5 de King Spawn. En effet, il était difficile de voir le lien entre ce dernier et les combats en cours. En fait, il s’insère dans le tome 16 de Spawn Renaissance. Donc un petit conseil en passant, si vous n’avez pas lu le dernier King Spawn, gardez-le au chaud pour le lire au bon moment. Même si la lecture n’est pas indispensable, il crée un moment de calme plutôt bienvenu vu le rythme de ce tome 16.

Enfin, nous arrivons au #350 et le combat final. Le numéro tient ses promesses et nous donne le nom du nouveau roi des enfers que l’on attend depuis le #100. Même si ce n’est pas totalement une surprise, cette révélation change réellement le statu quo, et donne un bon point de départ pour la suite. La série Spawn a souvent avancé par cycle, et McFarlane aime les numéros anniversaires. Du coup, si un essoufflement des différentes séries s’était fait ressentir, c’est probablement pour permettre à ce moment d'arriver au #350.

Au niveau des dessins, Carlo Barberi dessine tout l’album, sauf le #350 qui marque l’arrivée de Brett Booth sur la série. Il s’agit ni plus ni moins qu’un jeu de chaises musicales. Booth quitte Gunslinger Spawn, et Barberi y prendra sa place. Il n’y a en tout cas pas grand-chose à dire sur la partie graphique, les dessinateurs sont des habitués, et c’est plutôt réussi. Bref, cet album remonte l’intérêt de la série, avec pas mal de chamboulements pour la suite. Il s’agit donc d’une bonne conclusion ouverte à la série Spawn Renaissance. Puisque, du côté de la VF, Delcourt change de formule, et la suite de la série Spawn sera publiée en gros tomes de 12 chapitres.