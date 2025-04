Rob Liefeld s'excite et demande à Marvel de virer Dan Buckley, David Bogart et David Gabriel

Si vous êtes du genre à suivre l'actualité les comics, vous n'êtes pas sans savoir que Rob Liefeld est, actuellement, en pleine guerre contre Marvel (tout du moins de son point de vue, Marvel ne répondant jamais aux attaques de Liefeld). La dernière fois, c'était il y a deux mois, lorsque Feige avait demandé le départ de Kevin Feige. Une déclaration que nous avions repris afin de donner notre avis à travers une vidéo d'ailleurs (disponible ici).

Aujourd'hui, le créateur de Deadpool demande trois autres départs : Dan Buckley, David Bogart et David Gabriel. En effet, les trois hommes seraient responsables de l'état critique dans lequel l'univers des X-Men se trouve actuellement.

Voici ce qu'il a déclaré :

Mec, je ne peux pas obliger les gens à le dire, mais moi je peux vous dire, en me basant que les messages que je reçois, que les professionnels de la bande dessinée sont, en masse, d'accord sur le naufrage des X-Men. Triste. C’était autrefois le standard en terme de narration de bandes dessinées. Les gars au sommet de la direction de l’édition doivent partir – Buckley, Bogart, Gabriel. Ces gars-là n’ont pas de nouveaux mouvements, ils sont épuisés et fatigués et ça se voit [...]. Le Marvel QuotaVerse est ce qui écrase l’édition. Toujours une multitude de nouveaux #1 avec une durée de vie limitée, une annulation rapide. Nous nous rapprochons de tous les nouveaux #1 chaque mois, chaque mois.