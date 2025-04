Quand Madame Web surpasse Deadpool & Wolverine là où on ne l'attendait pas

Malgré son échec commercial retentissant, Madame Web a récemment surpris en surpassant Deadpool & Wolverine dans un domaine inattendu, démontrant que même les films les plus critiqués peuvent réserver des surprises.

Sorti en février 2024, Madame Web a été largement considéré comme un échec, avec des recettes mondiales atteignant seulement 91 millions de dollars, le plaçant parmi les plus faibles performances des adaptations Marvel . En comparaison, Deadpool & Wolverine, lancé en juillet 2024, a connu un succès fulgurant, enregistrant un week-end d'ouverture mondial de 438 millions de dollars et devenant le meilleur démarrage pour un film classé R (les mineurs (17 ans et moins) doivent être accompagnés d'un adulte) .

Cependant, Madame Web a surpassé Deadpool & Wolverine en termes de visionnages sur certaines plateformes de streaming, indiquant un intérêt post-cinéma inattendu. Le long métrage de Sony à engendré 16 millions de spectateurs sur les deux premières semaines de sa mise en ligne, tandis que le blockbuster du MCU n'a eu que 15.8 millions de visionnage. Cette performance suggère que, malgré des critiques négatives et un accueil tiède en salles, le film a trouvé une seconde vie auprès du public à domicile.​

Cette situation met en lumière l'importance croissante des plateformes de streaming dans le succès global d'un film. Alors que les performances au box-office restent un indicateur clé, l'engagement du public en ligne peut offrir une perspective différente sur la réception d'une œuvre.​