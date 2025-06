Marvel annonce Imperial War: Exiles et Imperial War: Nova pour le mois de septembre

On en sait un peu plus

Imperial continue de se dessiner avec, aujourd'hui, des informations supplémentaires sur deux one-shots liés à l'event Marvel : Imperial War: Exiles #1 et Imperial War: Nova - Centurion #1. Nous avons les auteurs, le synopsis, les covers et même les dates de sorties. Les voici :

Imperial War: Exiles #1

Scénario : Steve Foxe et Jonathan Hickman

Dessin : Francesco Manna

Cover : Francesco Mortarino

Sortie le 3 septembre

Un coup d'État a mis en péril la Majestrix shi'ar Xandra, la tirant de son trône dans Imperial War: Exiles. Son seul espoir de survie réside dans un groupe hétéroclite de renégats dirigé par son père, le professeur Charles Xavier, et sa mère ressuscitée, Lilandra ! Mais lorsqu'ils sont confrontés à l'incroyable puissance de la Garde Impériale shi'ar, la seule façon de survivre... est de fuir !

Imperial War: Nove - Centurion #1

Scénario : Jed Mackay et Jonathan Hickman

Dessin : Matteo Della Fonte

Cover : Francesco Mortarino

Sortie le 10 septembre

L'esprit mondial Xandarien sera perdu à jamais... à moins que Rich Rider ne puisse gagner les crédits nécessaires pour le maintenir en vie dans Imperial War : Nova - Centurion ! Ainsi, Nova doit offrir ses services au plus offrant.

Et là, si vous êtes du genre observateur et que vous êtes à jour sur les news, vous devriez vous dire "ah ? Il n'y a rien sur le dernier one-shot Imperial War: Imperial Guardians #1" ? Et vous auriez raison. Pour le moment, il n'y a rien pas d'information concernant le dernier one-shot si ce n'est son existence. Cela sera sans doute pour les prochaines semaines.

Pour rappel, nous avons mis en place tout un dossier au sujet de cet event qui, aussi léger soit-il en terme de numéros, va clairement avoir son importance dans l'univers Marvel. Si vous l'avez manqué, n'hésitez à y jeter un oeil en cliquant ici.