Jeremy Renner est motivé à l'idée de revenir en Hawkeye

Il y a quelques temps, Renner a fait une déclaration assez "choc". En gros, il ne veut pas revenir pour la saison 2 de la série Hawkeye avec le deal actuel proposé par Marvel (et qu'il résumait en ces termes : deux fois plus de boulot pour être payé deux fois moins"). Une décision plutôt légitime. Néanmoins, l'acteur tient visiblement à préciser que ce n'est pas l'envie qui lui manque.

Voici ce qu'il a déclaré à ce sujet :

Je suis toujours heureux d'être dans cet univers, mec. J'adore tous ces mecs, j'adore le personnage. Je suis sûr que l'on finira par la faire cette saison 2, et encore d'autres choses. Et je suis heureux de le faire. Mon corps se prépare pour quelque chose comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un veut me voir en collants, mais mon corps aura fière allule dans les collants.