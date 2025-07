Marvel excité à l'idée d'un Black Panther 3 ?

Après la mort du roi T'Challa alias Black Panther, le Wakanda est en deuil et Ramonda a repris le siège royal avec l'aide de sa fille Shuri, des Dora Milaje et de M'Baku. Un an plus tard, alors que les regards des puissances internationales se montrent méfiantes envers le Wakanda qui régule l'accès au vibranium, un filon du précieux métal est repéré dans les fonds marins grâce à un détecteur encore en test. Namor, homme amphibie et souverain du royaume sous-marin de Talocan, menace de déclarer la guerre à la nation africaine, et Ramonda, Shuri et Okoye vont devoir compter sur leurs quelques alliés pour éviter un conflit mondial.