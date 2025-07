Ioan Gruffudd confirme qu'il devait y avoir un Fantastic Four 3

C'est lors d'un entretien avec Vulture qu'il a été posé une question à Ioan Gruffudd (Mr Fantastic) que beaucoup de fans se posent : Pourquoi n'y a-t-il pas eu de Fantastic Four 3. Malheureusement, sa réponse ne va pas beaucoup nous aider. Néanmoins, il confirme bel et bien qu'un Fantastic Four 3 était prévu à l'origine.

Voici ce qu'il a déclaré :

L'idée était d'en faire trois, et je pense que le deuxième film a été aussi réussi que le premier et tout aussi apprécié des fans. J'ai particulièrement aimé travailler avec Doug Jones [dans le rôle du Surfeur d'Argent] sur ce film, qui est un artiste formidable et un expert en mouvement. Si vous voulez voir quelqu'un donner vie physiquement à un personnage, il est tout simplement incomparable. Il y avait donc une certaine dynamique, et le plan était de faire trois films, mais ces décisions sont indépendantes de ma volonté.

Que pensez-vous de sa déclaration ? Est-ce que vous aussi, vous trouvez que les deux films sont de la même qualité et qu'un troisième film aurait été le bienvenue ?