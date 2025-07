Vanessa Kirby s'exprime sur Robert Downey Jr et Krysten Ritter s'exprime sur son retour en Jessica Jones

Avengers: Doomsday va marquer le retour de Robert Downey Jr dans un tout nouveau rôle, celui de Doom. Et aujourd'hui, c'est l'actrice Vanessa Kirby (la Femme Invisible) qui s'est exprimée à son sujet. Voici ce qu'elle pense de son confrère :

Robert n'est jamais absent du plateau de tournage. C'est notre leader. Nous l'appelons "le parrain". Il a veillé sur nous. C'est un tel bonheur de travailler avec les Russo et lui, parce qu'ils ont eu une collaboration si profonde pendant si longtemps. Et c'était incroyable d'être enceinte et de travailler sur Avengers. Je me suis sentie tellement inspirée et soulagée d'avoir été si bien entourée. C'est un voyage vraiment magnifique. Robert fait un travail incroyable. Je suis vraiment impatiente.