Malgré le nombre de scènes coupées, Fantastic Four: First Steps n'aura pas de Director's cut

Si vous avez été voir Fantastic Four: First Steps au cinéma et que vous avez un peu suivi les différentes bandes annonces, quelque chose a dû vous marquer : il manque des choses. Le cas le plus connu est l'absence de John Malkovich. Il y aussi une scène impliquant Vanessa Kirby mais il y en a beaucoup d'autres. Sachant cela, on peut se poser une question : Est-ce qu'il y aura une version longue ou une director's cut ?

Eh bien malheureusement, non. Le réalisateur Matt Shakman s'est exprimé sur le sujet et sa réponses est très claire :

Non malheureusement, cela n'arrivera pas. Il y a tellement d'effets spéciaux dans ces scènes... ce n'est pas possible.

Visiblement, il n'y aura donc définitivement pas de John Malkovich dans l'univers Marvel.

Pour aller plus loin :