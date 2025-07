Vanessa Kirby (Fantastic Four: First Steps) veut être Malice

C'est lors d'une intervention dans le podcast Happy Sad Confused que Vanessa Kirby, qui tient le rôle de la Femme Invinsible dans le dernier Marvel en date : Fantastic Four: First Steps, a détaillé son envie. L'actrice aimerait beaucoup devenir Malice dans le film qui est, selon elle, possède un parcours qu'elle a toujours adoré.

Voici ce qu'elle a déclaré :

J'ai toujours aimé Malice parce que c'est comme une part d'elle qui a besoin de sortir, de s'exprimer, et ce, alors qu'elle est déterminée à être altruiste, à être une leader et à faire le bien dans le monde, elle a aussi une part d'ombre, comme nous tous, qui doit émerger pour qu'elle devienne, dans les comics, la Femme Invisible. Elle se rebaptise alors Fille Invisible. Elle devient donc une femme en traversant une période sombre, et j'ai toujours adoré ce parcours. Je trouvais cela très vrai.

Néanmoins, cela ne s'arrête pas là. Selon l'actrice, cette facette a déjà fait surface dans le film mais a été coupée au montage :

Il y a une réplique, je ne crois pas qu'elle a été gardée, elle dit au Mole Man "Si tu ne fais pas attention, je pourrais te faire une rupture d'anévrisme en une seconde". Et ça m'a été tellement utile, ça a été une véritable référence, parce que c'est vrai. Elle aurait pu créer un champ de force, et on la voit souvent dans les comics le faire à Fatalis et à tous ces ennemis où elle menace de le faire, parce qu'elle le peut, mais qu'elle choisit de ne pas le faire. Et c'est quelqu'un qui choisit de ne pas le faire, mais qui le pourrait quand même.