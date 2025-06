Marvel tease en image une autre grosse bébête pour son Godzilla Vs Avengers #1

La preview de Godzilla Vs Avengers #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par David Walker et est dessiné par Georges Jeanty. Edité par Marvel, il sort le 18 juin 2025 pour 4.99$.

CINQUIÈME ROUND : VS. LES NEW AVENGERS ! Les New Avengers originaux reviennent pour affronter un ennemi inarrêtable - GODZILLA ! À la suite d’une bataille massive entre Godzilla, Fin Fang Foom, les Avengers et Jet Jaguar, le S.H.I.E.L.D. essaie de donner un sens à ce qui s’est passé - mais tout le monde raconte une histoire différente ! Que s’est-il vraiment passé lors de cet affrontement fatidique ? Découvrez-le lorsque les héros les plus puissants de la Terre affronteront les Kaiju les plus puissants de la Terre ! CINQUIÈME ROUND D’UNE SÉRIE DE SIX ONE-SHOTS !