Ironheart : Dominique Thorne (Riri Williams) s'exprime sur une possible saison 2

La première saison d'Ironheart n'a pas encore été diffusée que les journalistes parlent déjà avenir. En effet, lors d'un entretien avec The Direct, il a été demandé à Dominique Thorne, qui tient le rôle de Riri Williams dans la série, s'il y avait déjà eu des discussions à propos d'une saison 2. A cette question, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle s'est contentée de répondre non, non, pas encore. Par contre, plus intéressant, il a ensuite été demandé si elle aimerait que l'histoire de Riri continue. Voici ce qu'elle a déclaré :

Je ne crois pas que je puisse répondre à cette question sans spoiler quoi que ce soit. J'aimerais la voir explorer tout le panel des options qui lui est présenté durant la saison 1. Je pense que cette fois-ci, à nouveau, son esprit s'ouvre sur ce qui existe réellement dans le monde, réalisant que c'est tellement plus grand que ce qu'elle pensait. Même dans sa ville natale. Que les choses sont beaucoup plus vastes et qu'il se passe beaucoup plus de choses qu'elle n'a jamais souhaité savoir ou comprendre. Alors maintenant qu'elle sait ce qu'il y a dehors, que choisit-elle ?

"Si je réponds, je spoile" est une réponse plutôt intéressante, qu'en dites-vous ?