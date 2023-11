[Review VF] Gunslinger Spawn tome 3

La série Gunslinger Spawn continue et le tome 3 vient tout juste de sortir chez Delcourt. Vous pouvez retrouver notre critique du tome 1 ainsi que celle du tome 2. Voyons comment s’en sort ce troisième.

Le Pistolero voulait jusque-là retourner dans le passé, dans son époque, pour pouvoir venger sa sœur, mais coup de bol, certaines de ses cibles ont survécu durant 160 ans. Du coup, maintenant, il poursuit sa quête de vengeance dans le présent. Ce tome continue cette histoire de vengeance, et notre protagoniste se fait aider par Taylor qui connaît mieux l’époque contemporaine. Il fait du coup la part belle à l’action, et aux combats, ce qui permet d'offrir une série bien dynamique.

Après un flashback nous montrant comment le Pistolero devient Spawn, celui-ci trouve un de ses adversaires, et un plutôt coriace qui va lui envoyer une horde d’anges à affronter. Quelques nouveaux personnages se montrent dans cet album, notamment un bolide, rapide comme Flash, du nom de Focus. Pistolero rencontre aussi une vieille connaissance… Oui, ça commence à faire beaucoup de monde qui arrivent à vivre plus de 160 ans !

Le scénario a quelques facilités scénaristiques, mais il est un peu prétexte pour beaucoup d’action. Todd McFarlane semble bien s’amuser à écrire une histoire de cow-boy perdu dans notre époque, à la fois proie et prédateur, car quand le personnage n’est pas attaqué, c’est lui qui attaque. Sa personnalité, très différente de celle d’Al Simmons, est plutôt rafraîchissante pour du Spawn.

L’album est sympa à lire, mais prend beaucoup d’intérêt grâce aux dessins très réussis de Brett Booth. Les combats sont bien gérés, et Pistolero a une classe de cow-boy. C’est franchement très satisfaisant à lire. Il est d’ailleurs accompagné pour le petit flashback par Von Randall. Les dessins de la série sont en tout cas dans la lignée de l’univers Spawn, très réussis.

La fin du tome provoque quelques changements qui auront des conséquences pour la suite, le tout en lien assez marqué avec les autres séries de l’univers. La série se cherchait un peu au début, on ne savait pas trop où voulait aller McFarlane, mais elle déroule désormais son récit sans temps mort. Pistolero a un but, des adversaires difficiles à battre, et on est curieux de voir où tout ça va le mener.