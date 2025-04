Preview VO Web of Venomverse: Fresh Brains #1

La preview de Web of Venomverse: Fresh Brains #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit et dessiné par un collectif d'auteurs (vous aurez tout le détail dans l'image plus bas). Edité par Marvel, il sortira ce mercredi pour 4.99$

LE VENOMVERSE EST À NOS PORTES ! L’existence de Venom et des symbiotes dans l’ensemble du VENOMVERSE sera en jeu s’ils affrontent leurs Spider homologues pour défendre le Symbiote Hive-Mind / l'esprit de ruche symbiotique du SPIDER-VERSE ! Alors qu’un combat à huit pattes remonte à la surface, rencontrez les trois nouveaux symbiotes qui pourraient mettre les araignées au bord de leurs toiles ! Lequel d’entre eux a ce qu’il faut ? Serait-ce la sournoise Venomouse ? La désordonnée Katie Power ? Ou un tout nouvel Eddie Brock ? Lisez et découvrez-le !