Réédition de l'édition définitive de The Crow de James O'Barr en septembre 2025

Bonne nouvelle pour les fans de The Crow puisque l'oeuvre originelle (à savoir The crow, écrit et dessiné par James O'Barr) va être rééditée par Delcourt ! Une annonce qui fait plaisir lorsque l'on sait que des oeuvres dans l'univers de The Crow pointent le bout de leur nez, de temps en temps, mais que, concernant le titre principal, cela faisait un bon moment qu'il n'avait plus été proposé (la dernière en date était déjà l'édition définitive datant de 2012 à 18.50€).

Pour rappel, l'histoire est celle d'Eric et de Shelly, tous deux assassinés par des truands. Un an plus tard, un corbeau se pose sur la tombe d'Eric pour le ramener d'entre les mots. Eric se relève, prêt à punir les responsables.

Au-delà du récit en lui-même (et de son adaptation de 1994 et du décès de Brandon Lee qui en découle), l'oeuvre est surtout connue du fait qu'elle soit intimement liée à son auteur James O'Barr. Le dessinateur a perdu sa fiancée en 1978 lors d'un accident de voiture. Ecrire The Crow était donc un moyen pour lui d'exprimer toutes les émotions qu'il n'était pas parvenu à faire sortir jusque-là. L'oeuvre est noire, violente, sans concession et est considéré comme étant un classique du comics indépendant.

Bien sûr, lorsque nous disons "bonne nouvelle", c'est une expression. On se doute bien que pour les quelques cinglés qui vendaient la version de 2012 d'occasion à 100 balles, cette réédition n'est pas une bonne nouvelle.