[Review VF] Barnstormers

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de l'album Barnstormers, écrit par Scott Snyder, et dessiné par Tula Lotay. Il est sorti le 9 avril pour 17,50 euros.

Retrouvez SCOTT SNYDER au scénario (Nocterra, Clear) et les dessins époustouflants de TULA LOTAY (Somna) dans cette aventure à la Bonnie & Clyde, une folle histoire d'amour dans le milieu des cascades aériennes à l'aube de l'aviation.

1918, aux premières heures du Barnstorming, lorsque les pilotes rivalisaient les uns avec les autres en accomplissant des exploits tous plus merveilleux, spectaculaires et... meurtriers les uns que les autres. Cette aventure est aussi un portrait intime de l'amour à la sortie de la guerre et une réflexion sur le niveau de confiance nécessaire pour mettre sa vie entre les mains de son partenaire.

Snyder revient chez Delcourt pour un récit complet de haute voltige. En effet, l’inspiration de base concerne le cirque volant, ou barnstorming en anglais. Au début de l’aviation, avant que les vols ne soient réglementés, les pilotes étaient libres de faire ce qu’ils voulaient. Ils allaient de ville en ville pour faire de la voltige ou des baptêmes de l’air pour se faire de l’argent. Premier bon point pour l’album, non seulement la période est intéressante, mais elle est aussi très peu utilisée. L’amour de Snyder pour l’histoire a du bon.

L’histoire est en fait un "air" trip, un road trip en avion quoi… On suit un couple, on découvre leur rencontre, et on nous annonce une fin tragique. Il est ajouté quelques éléments assez mystérieux, et la lecture se fait avec intérêt. Snyder mélange plusieurs choses déjà vues ailleurs, mais il le fait bien. Il y a du Bonnie & Clyde, forcément, avec un côté Robin des bois, puisque le couple va voler les riches pour aider les pauvres. Il y a aussi le fiancé qui ne comprend pas que sa future femme parte avec le pilote, qui rappelle Titanic notamment, et qui lance un mercenaire à leur trousse.

Toutes ces influences sont transposées dans un cadre original, et le récit fonctionne bien. Le seul vrai défaut se situe surtout au niveau de la narration un peu poussive, un aspect récurrent de l’écriture de Snyder. Nous avons le mercenaire qui raconte en voix off l’histoire du couple, a priori après les évènements de l’album. Sauf qu’il invente très probablement des détails, et fais un peu du sensationnel. Ça finit par s’expliquer, mais le récit aurait pu se passer de ça.

L’autre gros point d’intérêt de cet album est le dessin de Lotay. Elle a vraiment un beau style qui flirte par moment avec le photoréalisme. Sa peinture, probablement numérique, est maitrisée et très agréable à regarder. Certains dessins peuvent sembler un peu rigides, et pas assez dynamiques pour le sujet qu’ils traitent, mais la couleur permet souvent de rectifier ce problème. Le travail graphique de l’artiste permet encore plus de renforcer le côté hollywoodien de l’ouvrage.