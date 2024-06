[VF] Sorties Comics de juin 2024

Panini Comics

Ed Brubaker, Matt Fraction, David Aja, Travel Foreman



Détenteur du pouvoir d’Iron Fist, Danny Rand voit son quotidien bouleversé par l’arrivée d’Orson Randall, également un Iron Fist. Alors qu’un tournoi d’arts martiaux se prépare dans la cité céleste de K’un Lun, Danny renoue avec son passé et en apprend davantage sur l’origine de ses pouvoirs.

(Contient les épisodes US Immortal Iron Fist (2007) 1-27 et Annual 1, Immortal Iron Fist: The Origin of Danny Rand (2008) 1, Orson Randall and The Green Mist of Death (2008) 1, Orson Randall and the Death Queen of California (2008) 1, Immortal Weapons (2009) 1-5 et Civil War: Choosing Sides (2006) 1, I Am An Avengers (2010) 1 (extraits), précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : IRON FIST 1-3, 100% MARVEL : IRON FIST et inédits)

Prix : 80€