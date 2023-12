Une nouvelle collection Marvel chez Hachette

Depuis plusieurs années, Hachette propose des collections de comics avec un abonnement mensuel, les dernières étant, par exemple, la Collection Mutante et Marvel Origines. L'éditeur vient d'en proposer une nouvelle d'un genre un peu plus particulier. En effet, si l'album est toujours là, il est accompagné d'un mug. Du coup, la collection se nomme Marvel Box.

Pour pouvoir la tester, la première box est offerte, il suffit juste de payer les frais de port de 4,99€, car elle ne sera pas proposée en kiosque. Elle se compose d'un album de plus de 300 pages et d'un mug qui reprend un strip de l'album. La première est consacrée aux Avengers de Kurt Busiek et Carlos Pacheco.

La collection est sans engagement, mais si vous continuez, les prochaines box sont en revanche à 25€, auxquels il faut rajouter les frais de port de 4,99€. Le rythme de sortie est de un par mois, et il est prévu en tout 60 box. Pour le moment, nous n'avons pas de précisions sur le contenu des prochains comics, mais il est fort probable que l'éditeur reste sur des récits majeurs.

Si vous avez une grande cuisine pour ranger vos futurs 60 mugs, vous pouvez vous abonnez ou avoir plus d'informations à cette adresse : https://www.hachette-collections.com/fr-fr/collection-marvel-box/