Les origines Marvel en collection Hachette

Après deux collections Marvel, une Deadpool et une X-Men, Hachette récidive et propose cette fois une collection sur les origines des personnages Marvel. Sous le nom de Marvel Origines, l'idée est de proposer les premières histoires des héros. Par exemple, le premier numéro est consacré à Spider-Man et contient Amazing Fantasy 15 (Première apparition du tisseur en 1962) et Amazing Spider-Man 1 à 5 (1963). Le tome 2 se consacrera au Fantastic Four, le 3 à Thor et le 4 à Hulk. En tout, 100 albums sont prévus, sauf prolongement, avec la frise qui va bien.

Ce premier numéro est normalement disponible en kiosque au prix de 3,99€. Il est aussi possible de s'abonner directement sur le site de Hachette pour le recevoir. L'avantage est d'avoir dans le deuxième colis les tomes 2 et 3 pour seulement 8,99€, et bien sûr quelques cadeaux, comme une plaque en métal et un mug, puis un t-shirt et un autre mug. Le prix au numéro sera au final de 13,99€, ce qui marque une augmentation par rapport aux précédentes collections (normal avec l'explosition du prix du papier). Un nouveau tome sortira tous les deux semaines, soit un coûts de 27,98€ par mois.