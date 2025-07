[Preview VO] Fantastic Four #1

La preview de Fantastic Four #1 a été dévoilée. Un numéro particulier puisque malgré son statut de numéro 1, il s'agit bien de la suite de la série principale Fantastic Four et toujours avec Ryan North au scénario. Accompagné par Humberto Ramos au dessin, il sortira ce mercredi 9 juillet pour 4.99 du côté de Marvel Comics.

Les QUATRE FANTASTIQUES reviennent avec un nouveau numéro 1, qui ouvre la voie à de nouvelles aventures à travers le temps, l'espace, la science et la condition humaine ! Lorsque les Quatre Fantastiques affrontent Fatalis, tout va bien jusqu'à ce qu'une catastrophe ne les submerge – et les projette dans quatre époques différentes de l'histoire de la Terre ! Seuls et isolés dans des époques totalement différentes, Reed, Johnny, Ben et Sue doivent lutter pour survivre et espérer que leur génie commun les guidera à nouveau !

