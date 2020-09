Hachette lance une collection sur les X-Men

Nous sommes désormais bien habitués aux collections Hachette, notamment du côté de Marvel, et l'éditeur en annonce une nouvelle consacrée aux mutants de la maison des idées, les X-Men !

Les plus grands récits de l'histoire des X-Men seront proposés dans des albums cartonnés, remplis de bonus et de contenus éditoriaux remettant les oeuvres dans leurs contextes. Le tout formant comme à son habitude une jolie fresque. Le premier tome est à 3,99 euros et des cadeaux vous sont offerts si vous vous abonnez maintenant. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site officiel.

Au niveau des récits en question, nous connaissons les quatre premiers à paraître, tous estampillés Chris Claremont : Génèse Mutante de Claremont et Jim Lee, Le Phénix Noir de Claremont et John Byrne, Les Guerres d'Asgard de Claremont, Paul Smith et Arthur Adams et Massacre Mutant Partie Une de Claremont, Simonson, Buscema, Romita Jr et Simonson .