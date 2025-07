4 autres séries détaillées pour X-Men: Age Of Revelation

Après l'annonce de la première vague de titres liés à X-Men: Age Of Revelation hier, Marvel nous donne les détails de la deuxième vague qui sera publiée le 15 octobre. Au programme, quatre nouvelles séries : Unbreakable X-Men qui sera une des séries principale, avec Gambit ; Rogue Storm sur Malicia et Tornade ; Iron & Frost qui marque le retour du couple Tony Stark et Emma Frost ; Sinister's Six avec une équipe mortelle dirigée par Mr Sinister. Tous les détails ci-dessous :

UNBREAKABLE X-MEN #1

Écrit par Gail Simone

Dessiné par Lucas Werneck

PLEURE MUTANT, PLEURE DU SANG !

X ANNÉES PLUS TARD, les X-Men ont été brisés par la perte et la tragédie, et dispersés à différents endroits du monde. À Haven House, il n'en reste que trois - blessés, en deuil et gardant le portail vers la terrifiante Penumbra. Pourront-ils arrêter les ténèbres tonitruantes qui ont rôdé sous la surface pendant des siècles, hurlant pour se libérer ? Ou vont-ils échouer et regarder un dieu vengeur amener une armée d'âmes tourmentées à la surface, criant pour le sang des mutants ?

ROGUE STORM #1

Écrit par Murewa Ayodele

Dessiné par Roland Boschi

TUE LA DÉESSE, SAUVE LE MONDE !

X ANNÉES PLUS TARD, avec les dieux de la Terre disparus, seule Ororo Munroe, la déesse mutante des tempêtes, reste. Elle est une déesse rendue folle par la magie noire et le chagrin. Maintenant, alors que Storm menace de geler le monde dans un nouvel Âge de Glace, Rogue mène une équipe de tueurs et de légendes - Gateway, Iceman, Fantomex, Spiral et Warpath. La seule mission de cette équipe Uncanny X-Force : tuer Storm.

IRON & FROST #1

Écrit par Cavan Scott

Dessiné par Ruairí Coleman

FROID COMME LA GLACE, DUR COMME LE FER !

X ANNÉES PLUS TARD, après l'attaque terroriste dévastatrice des 3K qui a coûté à Tony Stark et Emma Frost tout ce qu'ils avaient, la Reine sans Cœur retourne vers ce qui reste de son passé. Des secrets se cachent dans les ruines de New York. Le Club des Damnés a un nouveau leader dangereux.

SINISTER'S SIX #1

Écrit par David Marquez

Dessiné par Rafael Loureiro

UN CASSE SINISTRE !

X ANNÉES PLUS TARD, Mr Sinister rassemble une force de frappe d'élite pour prendre sa place légitime... sur le trône de Revelation ! Qu'a offert Sinister à Havok, Black Cat, Domino, Omega Red, Fantomex et Venom pour les convaincre de relever des défis impossibles ? Les marginaux de Sinister jettent-ils leur vie par la fenêtre, ou Revelation a-t-il sous-estimé jusqu'où ses sujets iront quand il ne leur reste plus rien à perdre ?