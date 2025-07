Designs et détails de séries pour X-Men: Age Of Revelation

Le prochain gros évènement X-Men annoncé par Marvel se précise. Désormais, nous connaissons les détails et les équipes créatives pour cinq séries. Pour rappel, il est prévu l'arrêt de toutes les séries X-Men, et le lancement de nouvelles, comme à l'époque d'Age of Apocalypse. Voici le synposis de l'évènement :

Le monde est soumis à la volonté de REVELATION ! Doug Ramsey commande la Terre de sa voix, créant les Territoires de Revelation, une nouvelle utopie mutante construite sur un mensonge insidieux. Sous la surface, une rébellion se prépare et alors qu'une équipe disparate de X-Men frappe depuis l'ombre, Revelation fait face à des menaces de l'intérieur. Bienvenue dans l'ÈRE DE REVELATION ! Les nouvelles séries incluent AMAZING X-MEN, un titre phare des X-Men introduisant l'équipe de X-Men menant la résistance contre Revelation ; LAURA KINNEY : SABRETOOTH, une nouvelle série solo où Laura Kinney prend le manteau de Sabretooth ; BINARY, une série cosmique mettant en vedette le pouvoir du Phénix ; LONGSHOTS, une série suivant divers personnages piégés dans une compétition tordue de Mojo ; et WORLD OF REVELATION, une anthologie en un seul numéro qui explore l'impact de l'ÈRE DE REVELATION sur l'univers Marvel plus large, présentant le destin des Quatre Fantastiques, la fin des Young Avengers et le regard d'Apocalypse.

Voici les détails des cinq séries mentionnées dans ce texte :

AMAZING X-MEN #1

Écrit par Jed MacKay

Dessiné par Mahmud Asrar

ESPÉRONS QU'ILS SURVIVENT À L'EXPÉRIENCE !

X ANNÉES PLUS TARD, en fuite après un affrontement mortel avec l'assassin en chef de Revelation, les X-Men, brisés, parient désespérément tout sur une dernière mission. Avec l'aide d'un allié inattendu, ils s'aventurent dans les ruines hantées de Graymalkin. Ce qu'ils y trouvent pourrait tout changer… s'ils survivent.

En vente le 8 octobre

BINARY #1

Écrit par Stephanie Phillips

Dessiné par Giada Belviso

CECI EST BINARY… ET L'UNIVERS BRÛLE AVEC ELLE !

X ANNÉES PLUS TARD, dans les cendres de l'ancien monde, pour survivre, elle renaît – une force cosmique canalisant le Phénix lui-même. Avec l'univers qui s'effrite, Binary revient pour sauver ce qu'il en reste. Mais un pouvoir aussi grand vient toujours avec un prix… et la fin de tout pourrait commencer avec elle.

En vente le 8 octobre

LAURA KINNEY : SABRETOOTH #1

Écrit par Erica Schultz

Dessiné par Valentina Pinti

LE TOUT NOUVEAU SABRETOOTH !

X ANNÉES PLUS TARD, elle a pris le nom d'un ennemi, Sabretooth – et combat aux côtés de Revelation lui-même. Pourquoi Laura Kinney a-t-elle abandonné son héritage ? Quels secrets cache-t-elle au monde mutant ? Quand la loyauté change, le sang signifie tout.

En vente le 8 octobre

LONGSHOTS #1

Écrit par Gerry Duggan & Jonathan Hickman

Dessiné par Alan Robinson

ACHETEZ CE COMIC, OU TOUS VOS HÉROS PRÉFÉRÉS MOURRONT !

X ANNÉES PLUS TARD, et Mojo a un nouveau jeu pour Wonder Man, Hellcat, Bishop, Rhino et Kraven. Il n'y a pas de règles. Un seul survivant gagne. Les autres meurent. Mojo promet que vous pouvez voter pour le gagnant avec vos dollars – mais vous ne le pouvez probablement pas. Mojo ne peut pas promettre que tout cela est vrai ou que vous pouvez même voter, car toutes les décisions seront prises par Mojo et Mojo seul, dans son dojo Mojo, c'est la célébrité ou la fatalité !

En vente le 8 octobre

WORLD OF REVELATION #1

Écrit par Ryan North, Al Ewing & Steve Foxe

Dessiné par Adam Szalowski, Jesus Merino & More

LE MONDE DEVANT VOTRE FENÊTRE A DISPARU !

X ANNÉES PLUS TARD, que sont devenus les Quatre Fantastiques ? Et quelles horreurs ravagent la côte Est ? Comment le reste du monde survit-il à l'ascension de Revelation ? Et loin au-dessus, sur Arakko, que pense Apocalypse de l'empire de son héritier ? Découvrez l'impact de l'ÂGE DE REVELATION sur l'Univers Marvel.

En vente le 8 octobre

Maintenant, passons aux visuels, puisque le site Bleeding Cool a révélé plusieurs designs prévus pour l'évènement. Ces détails sont notamment tirés du X-Men: Age Of Revelation #0 qui sort demain. Au-delà des X-Men, nous avons des personnages issus de l'univers Marvel. Mais nous avons aussi beaucoup de questions ! Vous en verrez quelques unes que se pose Bleeding Cool sur les images. Nous en saurons plus au plus tard en octobre prochain !