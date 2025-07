Age Of Revelation change les titres des X-Men

Marvel a annoncé avec une image l'arrivée prochaine de l'évènement X-Men: Age Of Revelation. Nous allons vite en savoir plus, puisque l'éditeur va sortir un nouveau surprise la semaine prochaine, le Age Of Revelation #0. Ce one-shot écrit par Jed MacKay et dessiné par Humberto Ramos devrait donner un aperçu du nouveau statu quo de l'univers mutant.

Car oui, il s'agira d'un nouveau statu quo. Trente ans après Age of Apocalypse, Marvel remet le couvert. Cette saga se déroulera 10 ans dans le futur, et toutes les séries X-Men seront mises en pause. Elles seront remplacées par de nouvelles séries, avec de nouveaux titres :

Vous trouverez deux couvertures ci-dessous, et voici le synopsis de X-Men: Age of Revelation Overture #1 écrit par Jed MacKay et dessiné par Ryan Stegman :

Après avoir été accueilli à bras ouverts au sein des X-Men de Cyclope, Revelation s'est lancé dans la tâche impossible qu'Apocalypse lui a confiée : créer un monde où seuls les plus forts survivent. Avec son pouvoir mutant linguistique amplifié à un niveau étonnant, Doug commande la Terre elle-même avec sa voix, la remodelant en un havre utopique pour l'humanité mutante. C'est une patrie mutante construite sur un mensonge insidieux, s'étendant à travers la planète et éradiquant l'humanité jusqu'à ce qu'elle devienne un foyer pour les mutants !