Marvel annonce X-Men : The Age of Revelation pour octobre 2025

C'est un teasing pour le moins énigmatique qui a été dévoilé par Marvel. Visiblement, un nouvel event débutera en octobre prochain autour des X-Men. Par contre, impossible de savoir de quoi il va en retourner. A ce jour, nous n'avons qu'une illustration, une date (octobre 2025) et un nom : The Age of Revelation. L'illustration, réalisée par Humberto Ramos, nous montre plusieurs mutants dont Cyclope attachés sur un pilori. La voici :

Pour le moment, impossible de dire avec certitude de quoi il en retourne ni les dimensions que vont prendre cet event. Il peut s'agir d'un petit event à la Imperial mais il peut également s'agit d'un event plus conséquent. Après tout, il débute en octobre et le gros event Marvel actuel, One World Under Doom, devrait se terminer au mois de novembre.