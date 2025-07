3ème vague de titres X-Men: Age of Revelation

Marvel continue de dévoiler ses nouvelles séries en lien avec son évènement X-Men: Age of Revelation. Pour rappel, l'idée est de rendre hommage à Age of Apocalypse, 30 ans plus tard. Du coup, même principe, on arrête toutes les séries X-Men, et on en lance de nouvelles. Après les sorties du 8 octobre, et celles du 15 octobre, voici celles du 22 octobre The Last Wolverine avec Wendigo dans le costume, Omega Kids avec une équipe de télépathes, Radiaoactive Spider-Man avec les aventures de Spidey dans cet univers et X-Men: Book Of Revelation qui sera une des séries principales. Voici les détails :

THE LAST WOLVERINE #1

Écrit par Saladin Ahmed

Dessiné par Edgar Salazar

QUE S'EST-IL PASSÉ POUR WOLVERINE ? X ANNÉES PLUS TARD, les habitants de Vancouver acclament un nouveau héros : le MERVEILLEUX WOLVERINE, alias le WENDIGO, le dernier étudiant de Logan. Mais qu'est-il arrivé à Logan ? Un secret du passé de Wolverine va pousser le Dernier Wolverine à accomplir une mission pour honorer l'héritage de son mentor… à moins qu'une menace terrible ne réduise tout en cendres avant !

OMEGA KIDS #1

Écrit par Tony Fleecs

Dessiné par Andrés Genolet

KID OMEGA A GRANDI ! X ANNÉES PLUS TARD, Quentin Quire protège le rêve de la suprématie et de l'indépendance mutante en tant que chef du réseau d'espionnage des Territoires de Revelation. Mais lorsqu'une conspiration menace l'utopie mutante, Quire et ses étudiants psychiques devront distinguer les amis des ennemis. Quentin a-t-il ce qu'il faut pour faire avancer le rêve, ou la prochaine génération remplacera-t-elle l'ancien révolutionnaire ?

RADIOACTIVE SPIDER-MAN #1

Écrit par Joe Kelly

Dessiné par Kev Walker

PEU AMICAL ET INSTABLE ! X ANNÉES PLUS TARD, le X-Virus a décimé New York, mais Spider-Man ne cessera pas de combattre. Dans un pari désespéré, Peter Parker s'expose à des radiations mortelles pour tenir l'infection à distance. La survie a un coût. Bien que cela ne tue pas Peter Parker, cela le perturbe sérieusement. C'est le Spider-Man le plus dangereux et muté de tous les temps, et il n'est pas seul.

X-MEN: BOOK OF REVELATION #1

Écrit par Jed MacKay

Dessiné par Netho Diaz

LE JEU DU POUVOIR COMMENCE ! X ANNÉES PLUS TARD, après l'assassinat de l'un de ses Choristers les plus prisés, Révélation accueille un nouveau mutant dans sa capitale de Philadelphie. Mais la capitale des Territoires de Revelation cache de nombreux dangers, dont les pires sont ses Choristers rivaux, et Fabian Cortez ne permettra à personne de le défier pour avoir les faveurs de Revelation. Mais ce nouveau mutant a un allié secret : le Fantôme de Philadelphie !