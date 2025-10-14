[NYCC] Une nouvelle ère pour les X-Men : Shadows of Tomorrow

Après Age of Revelation, Marvel a annoncé la prochaine ère des X-Men avec Shadows of Tomorrow qui débute en janvier 2026. Il est donc à prévoir une vague de nouveaux titres et de retours qui étendent la ligne des mutants dans diverses directions. Des informations ont été données lors de la NYCC.

Voici les nouveaux titres annoncés :

- Inglorious X-Force (Tim Seeley, Michael Sta. Maria) : Une équipe secrète dirigée par Cable, confrontée à une mystérieuse mission d’assassinat et à des trous de mémoire.

- Magik & Colossus (Ashley Allen, Germán Peralta) : Mini-série en 5 numéros explorant les conséquences des actes de Colossus dans X-Force, et la relation complexe entre les deux frères et sœurs.

- Rogue (Erica Schultz, Luigi Zagari) : Mini-série en 5 numéros où Rogue affronte des chapitres cachés de son passé avec la Confrérie des mauvais mutants, tandis que Mystique et Destiny refont surface.

- Wade Wilson: Deadpool (Benjamin Percy, Geoff Shaw) : Une série plus sombre et dangereuse, où Deadpool est hanté par un péché impardonnable.

- Cyclops (Alex Paknadel, Roge Antonio) : Scott Summers sous les projecteurs, dans une mini-série mettant en avant son leadership.

- Generation X-23 (Jody Houser, Jacopo Camagni) : Laura Kinney (X-23) et Gabby découvrent un complot qui menace de les replonger dans leur passé d’assassins.

- Storm: Earth’s Mightiest Mutant (Murewa Ayodele, Federica Mancin) : Ororo Munroe part en quête d’introspection et de guerre cosmique, avec un enterrement qui pourrait tout changer.

Age of Revelation se conclut dans Age of Revelation: Finale #1, avec un monde mutant fracturé et une "dictature bienveillante" dirigée par Doug Ramsey. Dans Expatriate X-Men d'Al Ewing, Colossus et son équipe patrouillent dans une Amérique divisée, dans la zone démilitarisée le long du Mississippi. X-Men #23-24 de Jed MacKay et Tony Daniel livrent l'épilogue et les conséquences d'Age of Revelation : un héros coincé dans le futur tandis que son homologue habite son corps dans le présent, et la renaissance du groupe terroriste mutant 3K. Uncanny X-Men de Gail Simone raconte une fête qui tourne au cauchemar avec Mutina, "la fille des ténèbres", tandis que Wolverine de Saladin Ahmed associe Logan à Silver Sable dans une mission de sauvetage dangereuse impliquant les Morlocks.

Bref, les choses sont en place pour les mutants, et les auteurs ont des histoires à raconter.