Des couvertures pour X-Men of Apocalypse #2

Pour fêter les 30 ans d'Age of Apocalypse, Marvel lance la saga X-Men of Apocalypse. Elle sera composée d'un one-shot X-Men of Apocalypse Alpha #1, suivi de la mini-série en 4 numéros de X-Men of Apocalypse, et se conclura dans le one-shot X-Men of Apocalypse Omega #1. Le scénario sera de Jeph Loeb, l’un des architectes de l’événement original, et les dessins de Simone Di Meo.

Suite à l’événement original, l’histoire suit les X-Men endurcis de l’Ère d’Apocalypse alors qu’ils pénètrent dans l’univers classique Marvel pour assurer la survie de leur monde. Leur mission les met en conflit non seulement avec les X-Men classiques, mais aussi avec Nate Grey, alias X-Man, un autre survivant de l’Ère d’Apocalypse. Pour réussir, cette équipe de mutants forgés par la guerre doit remonter aux origines mêmes de la mutanité —rencontrant ni plus ni moins que les X-Men originels de l’Âge d’argent !

Le 2ème numéro de X-Men of Apocalypse sortira en décembre, et dévoile ses couvertures d'artistes variés : Di Meo, Arthur Adams, Russell Dauterman, Stephen Platt, Joshua “Sway” Swaby et même Joe Madureira avec un dessin de Blink ! La saga début aujourd'hui aux US, avec la sortie de X-Men of Apocalypse Alpha #1.