  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Des couvertures pour X-Men of Apocalypse #2

Des couvertures pour X-Men of Apocalypse #2

10 Septembre 2025 par Adrien L. 0 AIPT
Des couvertures pour X-Men of Apocalypse #2

Pour fêter les 30 ans d'Age of Apocalypse, Marvel lance la saga X-Men of Apocalypse. Elle sera composée d'un one-shot X-Men of Apocalypse Alpha #1, suivi de la mini-série en 4 numéros de X-Men of Apocalypse, et se conclura dans le one-shot X-Men of Apocalypse Omega #1. Le scénario sera de Jeph Loeb, l’un des architectes de l’événement original, et les dessins de Simone Di Meo.

Suite à l’événement original, l’histoire suit les X-Men endurcis de l’Ère d’Apocalypse alors qu’ils pénètrent dans l’univers classique Marvel pour assurer la survie de leur monde. Leur mission les met en conflit non seulement avec les X-Men classiques, mais aussi avec Nate Grey, alias X-Man, un autre survivant de l’Ère d’Apocalypse. Pour réussir, cette équipe de mutants forgés par la guerre doit remonter aux origines mêmes de la mutanité —rencontrant ni plus ni moins que les X-Men originels de l’Âge d’argent !

Le 2ème numéro de X-Men of Apocalypse sortira en décembre, et dévoile ses couvertures d'artistes variés : Di Meo, Arthur Adams, Russell Dauterman, Stephen Platt, Joshua “Sway” Swaby et même Joe Madureira avec un dessin de Blink ! La saga début aujourd'hui aux US, avec la sortie de X-Men of Apocalypse Alpha #1.

Galerie images
Des couvertures pour X-Men of Apocalypse #2
Des couvertures pour X-Men of Apocalypse #2
Des couvertures pour X-Men of Apocalypse #2
Des couvertures pour X-Men of Apocalypse #2
Des couvertures pour X-Men of Apocalypse #2
Des couvertures pour X-Men of Apocalypse #2
Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Détails des dernières séries Age of Revelation d'octobre

Détails des dernières séries Age of Revelation d'octobre

18 Juillet 2025

Une nouvelle ère en octobre

3ème vague de titres X-Men: Age of Revelation

3ème vague de titres X-Men: Age of Revelation

17 Juillet 2025

Quatre nouvelles séries

4 autres séries détaillées pour X-Men: Age Of Revelation

4 autres séries détaillées pour X-Men: Age Of Revelation

16 Juillet 2025

Les nouvelles séries de la deuxième vague !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire