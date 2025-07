Détails des dernières séries Age of Revelation d'octobre

Marvel a désormais annoncé toutes les nouvelles séries en lien avec X-Men: Age of Revelation du mois d'octobre, et qui remplacent les séries régulières. Après les titres du 8 octobre, ceux du 15 octobre, et ceux du 22 octobre, voici les détails de ceux du 29 octobre. Au programme sont prévues des séries Cloak Or Dagger que Marvel Rivals a remis sur le devant de la scène, Undeadpool qui a faim de mutanité, X-Vengers avec des Avengers menés par Dani Moonstar et Expatriate X-Men avec une nouvelle génération de mutants. Toutes les infos ci-dessous :

EXPATRIATE X-MEN #1

Écrit par Eve L. Ewing

Dessiné par Francesco Mortarino

UNIS PAR LA GUERRE !

X ANNÉES PLUS TARD, comme la chute et la reconstruction des États-Unis, la nouvelle équipe de Ms. Marvel, Bronze, Melee et Rift se relève ! Ils ont pris le contrôle des eaux du fleuve Mississippi qui divisent les mutants du reste de l'humanité. Craints et puissants, leurs tactiques de guérilla les maintiennent en contrôle – jusqu'à ce qu'une mission à haut risque pour extraire un atout précieux menace de les déchirer. Peuvent-ils rester unis quand tout est en jeu ?

CLOAK OR DAGGER #1

Écrit par Justina Ireland

Dessiné par Lorenzo Tammetta

HANTÉS !

X ANNÉES PLUS TARD, et Tandy et Tyrone se sont mariés – mais leur lien a un terrible coût. Maintenant, ils ne peuvent plus exister sur le même plan en même temps. Réunis enfin, le couple fait maintenant face à une histoire d'amour déformée par le pouvoir et le destin.

UNDEADPOOL #1

Écrit par Tim Seeley

Dessiné par Carlos Magno

LE MERCENAIRE À LA BOUCHE MUTÉE… A FAIM !

X ANNÉES PLUS TARD, et le virus ravageant les Territoires de Revelation a finalement transformé Wade Wilson en ce qu'il a toujours voulu être – un mutant ! Mais pas comme ça – PAS COMME ÇA ! Le facteur de guérison de Deadpool est en surrégime, son esprit est un passager dans un corps qui a faim… et ne peut être rassasié, à moins qu'il ne dévore la force vitale des mutants ! Ses prochaines cibles sont les nouveaux venus connus sous le nom de Fearless, Magni, Kid Man-Thing et Fantastica. C'est Deadpool comme vous ne l'avez jamais vu.

X-VENGERS #1

Écrit par Jason Loo

Dessiné par Sergio Dávila

LES PLUS PUISSANTS DE LA TERRE… HAÏS ET CRAINTS !

X ANNÉES PLUS TARD, la Terre a toujours besoin des Avengers… mais que se passe-t-il quand ceux qui restent se sont transformés en mutants ?! Dani Moonstar dirige une nouvelle équipe d'Avengers (Hawkeye, Vision, Water Widow, Shang-Chi, Variable Man et Cannonball) pour protéger la planète ! Mais ces "X-Vengers" peuvent-ils protéger toute la Terre, y compris les Territoires de Revelation ?!