Ryan Reynolds en Deadpool pour Avengers: Doomsday, où on en est ?

C'est une situation qui était simple et qui a fini par gagner en complexité. Bien qu'il n'y ait donc rien d'officiel, nous allons donc essayer de déblayer un peut tout ça.

Le top départ de cette affaire a été lancé par l'acteur Ryan Reynolds lui-même en date du 12 août puisqu'il avait dévoilé une image sur les réseaux sociaux :

Dans un premier temps, l'image a été pris pour un teasing de la part des fans. Mais l'acteur a rapidement déclaré que l'image avait été faite par un fan, qu'il avait trouvé cela amusant et donc... qu'il l'avait partagée. Bien que l'explication soit un peu bancale, Reynolds est suffisamment bancal lui-même pour avoir véritablement posté l'image pour "la déconnade". Sur ce point, on a donc fait surtout parler internet mais on en reste au point mort.

Hier, c'est le "scooper" MyTimeToShineHello qui a déclaré que l'acteur allait revenir. Pour information, bien que ce dernier ait déjà vu juste, il lui est déjà arrivé de se planter aussi. En tout cas, sur MDCU, le sourcil se lève systématiquement lorsque la source d'une information est MyTimeToShineHello. Une heure après, c'est THR qui a déclaré que l'arrivée de Ryan Reynolds dans Avengers: Doomsday était à présent officielle. Par contre, toujours selon eux, il ne ferait pas partie de l'équipe des Avengers. Sauf que là aussi, il s'agit d'une information officielle selon eux . Entendez par là que ni Reynolds ni Marvel n'a pris la parole à ce sujet. Par contre, THR étant déjà une source plus sérieuse, il y a donc de quoi se pencher sur le sujet.

Dernièrement, The Wrap a confirmé les dires de THR. Par contre, ce n'est pas le cas de Deadline (ndlr : également considérée comme étant une source sérieuse) ! De leur côté, ils ne prennent absolument pas la direction de THR. Selon leurs propres sources, non seulement Reynolds n'a pas été vu à Londres ces derniers temps (ndlr : pour rappel, le tournage du film Avengers a lieu à Londres) mais en plus, il ne serait pas prévu qu'il apparaîsse dans les deux prochains films Avengers.

En conclusion, il semble trop tôt pour affirmer que l'acteur sera dans le film.

("Trop tôt pour affirmer", cela veut dire que ce que cela veut dire. Il est donc tout-à-fait possible que Marvel fasse une déclaration sur le sujet dès demain)