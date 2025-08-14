Fantastic Four: First Steps : le film a toujours du mal à se relever

Le dernier opus Marvel, The Fantastic Four: First Steps, a décidemment bien du mal à se remettre de la chute de fréquentation du film dans les salles obscures après son deuxième week-end. Suivi d'un troisième week-end qui n'était pas beaucoup plus rayonnant, le film a réalisé 2.5 millions de dollars ce mardi, portant le total du film sur le sol US à 235 millions de dollars (à titre de comparaison, à ce stade, Superman en était à 296.7 millions de dollars de recettes). Si, dans les faits, ce 2.5 millions de dollars n'est pas mauvais, les analystes estiment qu'il reste insuffisant pour imaginer que le film atteigne sereinement les 265 millions de dollars attendus en Amérique du Nord. Autrement dit, si aujourd'hui, on estime que le chiffre reste accessible, on estime également que Marvel ne l'atteindra pas sans mal.

Pour ce qui est du box-office mondial, le film en est à 436 millions de dollars. C'est, bien évidemment, plus que les deux derniers opus Marvel : Captain America: Brave New World et Thunderbolts*.

