  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Fantastic Four: First Steps : le film a toujours du mal à se relever

Fantastic Four: First Steps : le film a toujours du mal à se relever

14 Aout 2025 par Jeff 0 cbm
Fantastic Four: First Steps : le film a toujours du mal à se relever

Le dernier opus Marvel, The Fantastic Four: First Steps, a décidemment bien du mal à se remettre de la chute de fréquentation du film dans les salles obscures après son deuxième week-end. Suivi d'un troisième week-end qui n'était pas beaucoup plus rayonnant, le film a réalisé 2.5 millions de dollars ce mardi, portant le total du film sur le sol US à 235 millions de dollars (à titre de comparaison, à ce stade, Superman en était à 296.7 millions de dollars de recettes). Si, dans les faits, ce 2.5 millions de dollars n'est pas mauvais, les analystes estiment qu'il reste insuffisant pour imaginer que le film atteigne sereinement les 265 millions de dollars attendus en Amérique du Nord. Autrement dit, si aujourd'hui, on estime que le chiffre reste accessible, on estime également que Marvel ne l'atteindra pas sans mal.

Pour ce qui est du box-office mondial, le film en est à 436 millions de dollars. C'est, bien évidemment, plus que les deux derniers opus Marvel : Captain America: Brave New World et Thunderbolts*.

Pour aller plus loin :

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Derek Landy et Ivan Fiorelli relancent Doctor Strange en décembre 2025

Derek Landy et Ivan Fiorelli relancent Doctor Strange en décembre 2025

14 Aout 2025

Nouveau relaunch pour Strange

Une bourde de Charlie Cox concernant l'avenir de Daredevil: Born Again ?

Une bourde de Charlie Cox concernant l'avenir de Daredevil: Born Again ?

13 Aout 2025

Une erreur de la part de l'acteur ?

Plus d'informations sur la fin de l'univers Ultimate Spider-Man et le début d'Ultimate Endgame

Plus d'informations sur la fin de l'univers Ultimate Spider-Man et le début d'Ultimate Endgame

13 Aout 2025

On en sait plus !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Fiche Technique

Les Quatre Fantastiques : Premiers pas

Sortie : 23 Juillet 2025
Pas de note
Réalisé par
  • Matt Shakman
Trailers
Trailer
Synopsis

  • Dans les années 1960, dans un New York alternatif aux allures rétrofuturiste, l'équipe de super-héros des Quatre Fantastiques fait face à l'arrivée de Galactus, le dévoreur de Mondes.


Voir la Fiche

Publicité
Facebook
Partenaire