Fantastic Four: First Steps : Une chute de 61% pour le troisième week-end

Nouvelle baisse de fréquentation pour le dernier Marvel. Après une baisse relativement importante lors du deuxième week-end, The Fantastic Four: First Steps subit une nouvelle baisse de fréquentation que l'on pourrait qualifier de relativement conséquente puisqu'elle est de l'ordre de 61%.

En 17 jours, le film Marvel aura réalisé 230 millions de dollars sur le sol américain. A titre de comparaison (cela reste le meilleur moyen de se rendre compte), Superman en était à 289.5 millions de dollars de recette au bout de 17 jours d'exploitation.

Pour ce qui est des raisons de cette baisse de fréquentation, elles sont au nombre de deux : Weapons et Freakier Friday. Et vu la réception critique de ces derniers (surtout celle de Weapons cela dit), il y a fort à parier que ces deux films monopolisent l'attention des cinéphiles durant quelques temps.

Mais revenons à Fantastic Four, si vous le voulez bien. Vu comme c'est parti, le film devrait terminer sa course aux alentours de 275 millions. dollars sur le sol US. Bien sûr, c'est plus que tous les autres Fantastic Four et c'est plus que les autres films du MCU sortis en 2025. Néanmoins, vu l'importance du film au sein du MCU, il y a fort à parier que Marvel s'attendait tout de même à avoir de meilleurs résultats.