Marvel annonce Infernal Hulk pour novembre 2025

Marvel vient d'annoncer une toute nouvelle série autour du personnage de Hulk. Une image, un teasing composé de trois mots : "Incroyable, immortel, INFERNAL". Infernal Hulk #1 est annoncé pour le mois de novembre. Il sera écrit par Phillip Kennedy Johnson et dessiné par Nic Klein. A noter que l'annonce a été accompagnée d'une variant cover d'Inhyuk Lee. La voici aux côtés de l'annonce :

Malgré ce retour au numéro 1, on notera que le scénariste n'a pas changé par rapport au titre Hulk actuel. De même, le nouveau titre sort en novembre donc un mois après Hulk #30. En somme, on sera bien dans la continuité de la série actuelle. Et si nous n'avons pas encore le synopsis d'Infernal Hulk #1, nous avons déjà celui du numéro Hulk #30 qui nous donne un tout petit peu de visibilité sur ce qui arrive :

L'ABOMINATION EST DE RETOUR ! Le plus grand changement de statu quo dans l'histoire de Hulk se produit dans ce numéro ! C'est une revanche jusqu'à la mort : l'Aîné possède l'un des plus grands méchants de Hulk, et la porte de la Prison Éternelle s'ouvre ! La fin d'une époque, le début d'une nouvelle et la première apparition de la MÈRE DES HORREURS dans ce numéro historique de l'INCROYABLE HULK !