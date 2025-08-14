Derek Landy et Ivan Fiorelli relancent Doctor Strange en décembre 2025

  1. Accueil
14 Aout 2025 par Jeff 0 bc
Derek Landy et Ivan Fiorelli vont être en charge d'une nouvelle série régulière Doctor Strange du côté de Marvel à partir de décembre 2025. Alex Horley sera en charge des covers. 

Côté contenu, nous retrouverons Strange alors qu'il est Sorcier Suprême d'Asgard. Pourquoi ? Comment ? Pour rappel, tout ceci est lié à la fin de Bloodhunt. Un event durant lequel Strange perd son statut de Sorcier Suprême de la Terre au profit de Doom. Un changement qui mène à l'event One World Under Doom

De son côté, Strange a perdu de sa superbe depuis qu'il n'est plus Sorcier Suprême. La Strange Academy est devenue la Doom Academy tandis que Strange, de son côté, a rejoint Asgard pour y devenir le Sorcier Suprême. Nous y suivons ces aventures à travers la mini-série Doctor Strange of Asgard, série limitée tie in de One World Under Doom.

Voici le synopsis : 

STEPHEN STRANGE, ÉCHOUÉ ! Devenu Sorcier Suprême d'Asgard, Strange a perdu toute chance de rédemption – et de vengeance contre Fatalis – lorsque Loki a assassiné Thor, coupant Midgard des neuf autres royaumes. Sans retour et avec peu d'alliés à Asgard, Strange se rend à Alfheim pour enquêter sur une crise naissante. Mais dans un pays inconnu, Strange parviendra-t-il à empêcher elfes et anges de se faire la guerre pour un mystérieux cercueil ? Peut-être, avec l'aide d'Angela, la fille d'Heven ! 

  

Le titre sortira le 3 décembre 2025.

