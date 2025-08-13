Une bourde de Charlie Cox concernant l'avenir de Daredevil: Born Again ?

  1. Accueil
13 Aout 2025 par Jeff 0 cb
Si vous suivez l'actualité de la série TV Daredevil: Born Again, suite de la série Daredevil de Netflix, a plutôt les indicateurs au vert concernant le fait de continuer au-delà de la saison 2. Bien sûr, rien n'est confirmé, rien n'est officiel, mais c'est le chemin que semble prendre la série.

Le problème, c'est qu'il y a peu, Charlie Cox, qui tient le rôle principal dans la série télévisée, a parlé de "saison finale" en parlant de la saison 2 à venir. De là, un gros point d'interrogation est apparu au-dessus de la tête des fans tandis que les sites US se sont emparés de l'information tout en y ajoutant une bonne dose d'incompréhension.

Aujourd'hui, c'est Vincent D'Onofrio qui a pris la parole et qui a expliqué qu'il y avait de bonnes chances pour que la série ne s'arrête pas là :

 

 

Alors qu'en est-il en réalité ? Visiblement, il s'agirait tout simplement d'une erreur de Cox. L'autre possibilité serait qu'il s'agisse de SA dernière saison mais dans le sens où la série porte son nom, il y a tout de même peu à parier qu'il s'agisse là de la possibilité à retenir.

Fiche Technique

Daredevil: Born Again

Saison : 1
Créée par
  • Matt Corman, Chris Ord et Dario Scardapane
Synopsis

  • Matt Murdock,un avocat aveugle doté de capacités accrues, lutte pour la justice à travers son cabinet juridique, tandis que l'ancien chef de la mafia Wilson Fisk poursuit ses ambitions politiques à New-York. Lorsque leurs anciennes identités refont surface, les deux hommes se retrouvent inévitablement en confrontation directe.


Voir la Fiche

