Une bourde de Charlie Cox concernant l'avenir de Daredevil: Born Again ?

Si vous suivez l'actualité de la série TV Daredevil: Born Again, suite de la série Daredevil de Netflix, a plutôt les indicateurs au vert concernant le fait de continuer au-delà de la saison 2. Bien sûr, rien n'est confirmé, rien n'est officiel, mais c'est le chemin que semble prendre la série.

Le problème, c'est qu'il y a peu, Charlie Cox, qui tient le rôle principal dans la série télévisée, a parlé de "saison finale" en parlant de la saison 2 à venir. De là, un gros point d'interrogation est apparu au-dessus de la tête des fans tandis que les sites US se sont emparés de l'information tout en y ajoutant une bonne dose d'incompréhension.

Aujourd'hui, c'est Vincent D'Onofrio qui a pris la parole et qui a expliqué qu'il y avait de bonnes chances pour que la série ne s'arrête pas là :

@vincentdonofrio is this true, I thought there is plans for s3? https://t.co/iWmzJVb05X — kasper ???? (@clearbluaffairs) August 12, 2025

Alors qu'en est-il en réalité ? Visiblement, il s'agirait tout simplement d'une erreur de Cox. L'autre possibilité serait qu'il s'agisse de SA dernière saison mais dans le sens où la série porte son nom, il y a tout de même peu à parier qu'il s'agisse là de la possibilité à retenir.

