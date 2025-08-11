[Preview VO] Predator Kills the Marvel Universe #1

Annoncée en avril, Predator Kills the Marvel Universe débarque ce mercredi dans les comic shops. Marvel propose donc un aperçu du numéro, avec quelques pages intérieures et plein de couvertures que vous trouverez dans la galerie d'images ci-dessous. Voici les détails et le synopsis :

Predator Kills the Marvel Universe #1

par Benjamin Percy & Marcelo Ferreira, couverture par Leinil Yu

UN ROI PRÉDATEUR. UN ARSENAL DE VIBRANIUM. UNE INVASION TOTALE ! C'est le coup d'envoi sanglant d'une bataille épique entre les Predators et les héros de Marvel ! Un Roi Predator, renforcé par un nouvel arsenal de vibranium et aidé par un allié humain surprenant, lance une invasion totale de la Terre, revendiquant la planète comme réserve de chasse ! Vous devrez lire pour voir qui – si quelqu'un – survivra et pour assister à des rebondissements choquants alors que tout l'univers Marvel se retrouve dans le collimateur du tri-laser du Predator !