Un trailer Fantastic Four autour du Silver Surfer

Il y a encore des choses à montrer

Le film est sorti il y a deux semaines mais visiblement, ce n'est pas pour autant que Marvel et Disney ont décidé de se calmer niveau promotion. Aussi... nouveau trailer pour Fantastic Four: First Steps ! Avec une petite subtilité cela dit, la vidéo d'un peu plus d'une minute tourne essentiellement autour du Silver Surfer.

Voici la vidéo :

Don't miss the Silver Surfer on the silver screen.



Experience The Fantastic Four: First Steps in theaters now. Get tickets: https://t.co/qy8qR70zbu pic.twitter.com/FkpVEtascS — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 8, 2025

Pour aller plus loin :