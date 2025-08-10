Un trailer Fantastic Four autour du Silver Surfer

Le film est sorti il y a deux semaines mais visiblement, ce n'est pas pour autant que Marvel et Disney ont décidé de se calmer niveau promotion. Aussi... nouveau trailer pour Fantastic Four: First Steps ! Avec une petite subtilité cela dit, la vidéo d'un peu plus d'une minute tourne essentiellement autour du Silver Surfer.
Voici la vidéo :
Don't miss the Silver Surfer on the silver screen.— Marvel Studios (@MarvelStudios) August 8, 2025
Experience The Fantastic Four: First Steps in theaters now. Get tickets: https://t.co/qy8qR70zbu pic.twitter.com/FkpVEtascS
Dans les années 1960, dans un New York alternatif aux allures rétrofuturiste, l'équipe de super-héros des Quatre Fantastiques fait face à l'arrivée de Galactus, le dévoreur de Mondes.
