  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Un trailer Fantastic Four autour du Silver Surfer

Un trailer Fantastic Four autour du Silver Surfer

10 Aout 2025 par Jeff 0 cbm
Un trailer Fantastic Four autour du Silver Surfer

Le film est sorti il y a deux semaines mais visiblement, ce n'est pas pour autant que Marvel et Disney ont décidé de se calmer niveau promotion. Aussi... nouveau trailer pour Fantastic Four: First Steps ! Avec une petite subtilité cela dit, la vidéo d'un peu plus d'une minute tourne essentiellement autour du Silver Surfer.

Voici la vidéo :

 

Pour aller plus loin :

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Fantastic Four: First Steps : Une chute de 61% pour le troisième week-end

Fantastic Four: First Steps : Une chute de 61% pour le troisième week-end

10 Aout 2025

Weapons est passé par là

Notre avis sur Eyes of Wakanda

Notre avis sur Eyes of Wakanda

08 Aout 2025

Pas indispensable... mais pas si mal !

Sony Pictures développe un film animé Spider-punk, spin-off de Spider-Man: Into the Spider-verse

Sony Pictures développe un film animé Spider-punk, spin-off de Spider-Man: Into the Spider-verse

06 Aout 2025

De quoi ravir les fans de l'univers animé de Sony

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Fiche Technique

Les Quatre Fantastiques : Premiers pas

Sortie : 23 Juillet 2025
Pas de note
Réalisé par
  • Matt Shakman
Trailers
Trailer
Synopsis

  • Dans les années 1960, dans un New York alternatif aux allures rétrofuturiste, l'équipe de super-héros des Quatre Fantastiques fait face à l'arrivée de Galactus, le dévoreur de Mondes.


Voir la Fiche

Publicité
Facebook
Partenaire