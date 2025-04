Predator kills the Marvel Universe en août 2025

L'univers Marvel va (encore) être détruit. Cette fois, c'est le Predator qui va s'y coller à travers une série limitée de cinq numéros tenue par Benjamin Percy et Marcelo Ferreira.

Cela a commencé avec une querelle entre chasseurs dans Predator Vs. Wolverine. Cela s’est transformé en une bataille entre dynasties dans Predator Vs. Black Panther. Cela a conduit à une attaque vicieuse sur une ville entière dans Predator Vs. Spider-Man. Aujourd’hui, cette épopée interconnectée se transforme en une guerre mondiale dans PREDATOR KILLS THE MARVEL UNIVERSE. Le grand final de cette collision de la culture pop à succès voit les héros de l’univers Marvel unir leurs forces pour défendre le monde contre toute une armée des plus grands chasseurs de la galaxie. Les fans peuvent s’attendre à des morts choquantes alors que les Avengers, les Quatre Fantastiques, les X-Men et bien d’autres sont pris au dépourvu par la sauvagerie orchestrée du Predator, tandis que Percy et Ferreira osent explorer leurs plans terrifiants pour la Terre. C’est le coup d’envoi sanglant d’une bataille épique entre les Predators et les héros de Marvel ! Un roi prédateur, enhardi par un nouvel Arsenal de vibranium et aidé par un allié humain surprenant, lance une invasion totale de la Terre, revendiquant la planète comme réserve de chasse ! Vous devrez lire pour voir qui, le cas échéant, survivra et pour assister à des rebondissements choquants alors que tout l’univers Marvel se retrouve dans la ligne de mire tri-laser du Predator !

Le numéro 1 sortira le 13 août.