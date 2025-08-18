Superman au format digital permet à Fantastic Four: First Steps de respirer ?

Les derniers chiffres liés à Fantastic Four: First Steps sont tombés. Bonne nouvelle pour le film Disney / Marvel dont la baisse de fréquentation n'aura été "que" de 49% ce week-end (merci Superman qui est à présent disponible au format digital ?). Dans les faits, cela veut dire que le film s'en est tiré avec 8-9 millions de dollars en poche aux Etats-unis, faisant passer le film à 247 millions de dollars sur le sol américain et 468.7 millions de dollars au total.

Pour information, ce résultat sous-entend qu'il vient de passer devant X-Men : l'affrontement final au box office mondial (et devant Thor si on ne prend plus toutes les adaptations Marvel mais uniquement les films du MCU).

Pour le moment, du côté des spécialistes, on part encore du principe que le film devrait passer la barre des 500 millions de dollars tout comme on part du principe qu'il ne devrait pas aller bien au-delà. Si tel est le cas, il devrait se retrouver entre Venom: The Last Dance et Venom: Let there be Carnage. Un résultat qui n'est pas mauvais mais qui reste décevant dans le sens où il s'agissait du film qui devait participer à "relancer la machine Marvel".

La réponse d'ici quelques semaines.

