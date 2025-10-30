One World Under Doom : Runaways #5 lève le voile sur les atrocités de Doom

Hier, Marvel a publié le dernier numéro de la mini-série Runaways. Un numéro qui marque également, tout doucement, la fin des tie-in autour de l'event annuel Marvel : One World Under Doom. Et si certains titres n'auront eu de tie-in que le nom (tels que Doctor Strange of Asgard ou encore Doom Academy), d'autres tie-in auront clairement eu des liens plus directs avec le titre principal. On peut penser à Thunderbolts: Doomstrike ou à la série dont nous allons parler à présent (et ce soir lors de notre live) : Runaways.

Attention, cette news contient des spoilers de Runaways #5 et du final de l'event One World Under Doom. Si vous désirez garder la surprise lors de votre lecture, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre tour.

Runaways a un lien direct avec l'event. Lequel ? Doombot. En effet, dans les rangs des Runaways, nous trouvons un Doombot qui a décidé de quitter les rangs de l'Empereur Doom. Une situation intolérable pour ce dernier qui envoie donc une armée de Doombots récupérer le traitre. Si sur le papier, ce n'est déjà pas si mal, Rainbow Rowell et Elena Casagrande ont été encore plus loin dans le cinquième et dernier numéro. En effet, nous apprenons dans ce numéro, grâce aux médias, que si Doom est parvenu à être aussi puissant, c'est parce qu'il kidnappait et tuait des enfants pour utiliser la magie et conquérir le monde, causant la mort de milliers de Latvériens.

Au moment de Runaways #5, les sauvetages et les démarches pour réunir les différentes familles vont déjà bon train.

Pour rappel, l'épisode final de One World Under Doom, celui qui terminera de lever le voile sur cette horrible situation, sortira le mois prochain.