Marvel dévoile un numéro spécial pour son Avengers #800

Marvel va mettre les petits plats dans les grands pour son Avengers #34. Ah non, un numéro 34, cela ne se fête pas. Marvel va donc tricher et mettre les petits plats dans les grands pour fêter Avengers #800 (numérotation legacy). Et autant dire qu nous n'exagérons pas puisque Marvel a annoncé, en plus des auteurs actuels Jed MacKay et Farid Karami, équipe créative blockbusters venue du passé d'Avengers. Vous ne nous croyez pas ? Pourtant, c'est Marvel qui le dit ! Comment ? Vous voulez des preuves ? Des noms ? Dommage, il n'y en a pas. En effet, Marvel joue la carte de la surprise. Il faudra donc attendre pour avoir les noms. Par contre, on espère que la surprise sera bonne car le prix, lui, a bien été dévoilé. Et il a bien été augmenté aussi puisqu'il passera à 7.99$ (pour une pagination relativement identique, bien sûr...).

Toujours histoire de marquer le coup, on notera que les covers des titres Avengers #34 à #36 se combineront pour former une frise.

Sortie d'Avengers #34 / Avengers #800 en janvier 2026.