  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Vers un retour de Brian Michael Bendis chez Marvel ?

Vers un retour de Brian Michael Bendis chez Marvel ?

29 Octobre 2025 par Jeff 0 bc
Vers un retour de Brian Michael Bendis chez Marvel ?

Pour le moment, il n'y a rien d'officiel. Par contre, il commence à y avoir pas mal de signes. Et ils pointent tous dans la même direction : un retour de Brian Michael Bendis chez Marvel. Le premier de ces signes est Marvel justement. L'éditeur a tout simplement blindé de rééditions de Bendis pour les prochains mois dont pas moins de trois omnibus pour le mois prochain.

Marvel avance, DC recule ! En effet, deuxième signe, à l'inverse de Marvel, DC Comics semble avoir annulé un projet de l'auteur. Il s'agit de la version Deluxe de Batman Universe. Prévue pour le 2 janvier, le titre est à présent repoussé... indéfiniment.

A voir si une officialisation finit par pointer le bout de son nez.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Charlie Cox explique qui est responsable de la refonte de Daredevil: Born Again

Charlie Cox explique qui est responsable de la refonte de Daredevil: Born Again

29 Octobre 2025

On le connait bien !

[Preview VO] Undeadpool #1

[Preview VO] Undeadpool #1

29 Octobre 2025

Le virus ravageant les Territoires de Révélation a transformé Wade Wilson

[Preview VO] Expatriate X-Men #1

[Preview VO] Expatriate X-Men #1

28 Octobre 2025

Pourront-ils rester unis lorsque tout sera en jeu ?

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire