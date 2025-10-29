Vers un retour de Brian Michael Bendis chez Marvel ?

Pour le moment, il n'y a rien d'officiel. Par contre, il commence à y avoir pas mal de signes. Et ils pointent tous dans la même direction : un retour de Brian Michael Bendis chez Marvel. Le premier de ces signes est Marvel justement. L'éditeur a tout simplement blindé de rééditions de Bendis pour les prochains mois dont pas moins de trois omnibus pour le mois prochain.

Marvel avance, DC recule ! En effet, deuxième signe, à l'inverse de Marvel, DC Comics semble avoir annulé un projet de l'auteur. Il s'agit de la version Deluxe de Batman Universe. Prévue pour le 2 janvier, le titre est à présent repoussé... indéfiniment.

A voir si une officialisation finit par pointer le bout de son nez.