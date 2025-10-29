  1. Accueil
  3. Charlie Cox explique qui est responsable de la refonte de Daredevil: Born Again

29 Octobre 2025 par Jeff 0 cbm
En 2023, Hollywood a fermé ses portes durant plusieurs mois. Si pour certains projets, cela aura été catastrophique, pour d'autres, cela aura été salutaire. C'est le cas de Daredevil: Born Again puisque c'est ce laps de temps qui aura permis aux dirigeants de Disney de mettre le nez dans la série et d'en venir à un constat : cela ne fonctionne pas. Résultat, un nouveau showrunner est engagé, un nouveau pilot est tourné et la série prend une toute nouvelle direction, plus proche de l'ancienne série TV Netflix. Au final, de l'ancienne version, il ne reste que l'épisode bouteille de la banque. Mais quel élément précis aura poussé les dirigeants à changer de direction ?

Il y a peu, Charlie Cox est revenu sur cet élément déclencheur. Visiblement, le top départ de la refonte de la série TV aura été la confrontation explosive entre Matt et Frank dans l'épisode 4. Voici ce qu'il a déclaré :

Ce que j'ai entendu, c'est que lors du montage et de la finalisation de la série, cette scène a été conservée de justesse. ls l'ont montrée à des responsables de Disney et Marvel, qui ont dit : "C'est génial. C'est exactement le genre de série qu'on veut faire". Cela a contribué à changer de cap et à poursuivre sur la lancée de ce qu'on avait fait auparavant : raconter une version très sombre et inquiétante de Daredevil. Jon [Bernthal] a également écrit la majeure partie de cette scène. On lui est donc très reconnaissants de nous avoir remis sur la bonne voie. 

Nous pouvons donc dire merci à Jon Bernthal

Fiche Technique

Daredevil: Born Again

Saison : 1
Créée par
  • Matt Corman, Chris Ord et Dario Scardapane
Synopsis

  • Matt Murdock,un avocat aveugle doté de capacités accrues, lutte pour la justice à travers son cabinet juridique, tandis que l'ancien chef de la mafia Wilson Fisk poursuit ses ambitions politiques à New-York. Lorsque leurs anciennes identités refont surface, les deux hommes se retrouvent inévitablement en confrontation directe.


Voir la Fiche

